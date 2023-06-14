Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Топ уютных летних террас Пскова
Надежные стоматологии Пскова
обучение в Псковском медколледже
«Истфакт» Линия Сталина
Новый автосалон «Лидер-Авто» в Пскове
Счастливое материнство
Муниципальная реформа три четверти пути
трудяга на отдыхе
2ГИС 10 лет в Пскове
Интересные места отдыха в Псковской области
Господин Рейтингомер
 
 
 
ещё Общество 14.06.2023 10:564 Схему хищения денег сотрудниками раскрыли в великолукской инфекционной больнице 14.06.2023 14:450 Названы приблизительные сроки реконструкции Ольгинской набережной в Пскове 14.06.2023 14:321 Уникальный вездеход «Тактик» представила Псковская область на ПМЭФ-2023 14.06.2023 14:260 С батута на больничную койку 14.06.2023 14:010 Розы Дэвида Остина украсили территорию псковской областной больницы. ФОТО 14.06.2023 13:142 Российские сидроделы предложили сделать сидр национальным напитком
 
 
 
Самое популярное 07.06.2023 07:574 Мост через реку Черёху подожгли в Пскове 10.06.2023 11:530 Михаил Ведерников рассказал о раненых и погибших из 1009 мотострелкового полка в Белгородской области 07.06.2023 12:304 Новая Яна Фабрициуса 09.06.2023 07:001 Обвал холода ожидается на Северо-Западе в предстоящие выходные 09.06.2023 14:113 Пятилетний ребенок сломал ногу в торговом центре в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Названы приблизительные сроки реконструкции Ольгинской набережной в Пскове

14.06.2023 14:45|ПсковКомментариев: 0

Приблизительные сроки реконструкции Ольгинской набережной в Пскове — 2024-2027 годы. Об этом сообщил представитель городской администрации, отвечая на вопрос подписчика группы «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Алексей Макаров / «ВКонтакте»

«В районе Иоанно-Предтеченского монастыря есть смотровая площадка с видом на реку Пскову и Великую, её плиты медленно, но верно сползают вниз к реке Великой. И если рухнут, то будет обидно и проблемно, так как внизу люк с канализацией. Прошу обратить на это внимание местных властей, там нужен ремонт!» - указал неравнодушный житель областного центра.

Источник: 2gis.ru

«Разработан проект на реконструкцию Ольгинской набережной. При выделении денежных средств работы будут выполнены. Приблизительный срок реализации - 2024-2027гг. Спасибо за обращение!» - говорится в ответе представителя органа исполнительной власти.

Теги: #Ольгинская набережная
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На каких условиях вы согласились бы на шестидневную рабочую неделю?
В опросе приняло участие 84 человека
14.06.2023, 14:450 Названы приблизительные сроки реконструкции Ольгинской набережной в Пскове 14.06.2023, 14:321 Уникальный вездеход «Тактик» представила Псковская область на ПМЭФ-2023 14.06.2023, 14:260 С батута на больничную койку 14.06.2023, 14:201 «Метражи»: Новый проект о недвижимости стартует на «ПЛН FM»
14.06.2023, 14:160 Опубликованы фотографии с места пожара в жилом доме в Пскове 14.06.2023, 14:140 Прайс по изготовлению агитационных материалов ООО «Городской формат плюс» на выборах 10 сентября 14.06.2023, 14:060 «Армрестлинг»: Админресурс Vs Популизм. ВИДЕО 14.06.2023, 14:010 Розы Дэвида Остина украсили территорию псковской областной больницы. ФОТО
14.06.2023, 13:450 Псковичка предстанет перед судом за оформление кредита на имя матери 14.06.2023, 13:321 Более 800 гектаров рапса посеяли в ООО «ПсковАгроИнвест» 14.06.2023, 13:251 Лукашенко рассказал, где учится его сын Николай 14.06.2023, 13:142 Российские сидроделы предложили сделать сидр национальным напитком
14.06.2023, 13:080 Учебные заведения смогут совершенствовать образовательный процесс с «МегаФон Облако» 14.06.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг»: Админресурс Vs Популизм 14.06.2023, 12:583 В Псковской области можно производить сидр мирового уровня - эксперт 14.06.2023, 12:460 Состоялось итоговое заседание Совета профессиональных объединений Псковской области
14.06.2023, 12:380 Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Псковской области 23 июня 14.06.2023, 12:250 Перестроить экономику России быстро невозможно и не нужно — глава Сбера 14.06.2023, 12:190 Старый асфальт срезают на Октябрьском проспекте в Пскове 14.06.2023, 12:161 Псковская область получила деньги на мелиорацию благодаря губернатору — Владимир Кузь
14.06.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о суррогатном «Мистере Сидре» и отмене фестиваля «I Love Cider 2023» 14.06.2023, 11:590 Традиционный турнир по футболу «Кожаный мяч» организуют в Псковской области 14.06.2023, 11:490 «Армрестлинг»: Админресурс Vs Популизм 14.06.2023, 11:350 Чемпионат органов ФСБ Северо-Западного федерального округа прошел в Псковской области
14.06.2023, 11:240 Останки погибшего от акулы россиянина передали для отправки на родину 14.06.2023, 11:180 Два рубля продают в Пскове за 30 тысяч рублей 14.06.2023, 11:160 Псковская школа межэтнической журналистики в восьмой раз сертифицирована для участия во Всероссийском наставническом проекте 14.06.2023, 11:020 Герман Греф допустил мировой экономический кризис в ближайшие годы
14.06.2023, 10:564 Схему хищения денег сотрудниками раскрыли в великолукской инфекционной больнице 14.06.2023, 10:530 Мотоциклист на высокой скорости сбил пешехода в Калужской области и сбежал с места ДТП 14.06.2023, 10:410 Инфляция в мае в Псковской области составила 1,97% 14.06.2023, 10:330 В мае количество обращений в «Росгосстрах» по полисам защиты от клеща выросло в 5 раз
14.06.2023, 10:250 «Беседка»: О суррогатном «Мистере Сидре» и отмене фестиваля «I Love Cider 2023» 14.06.2023, 10:170 Девятиклассники Псковской области сдают четыре ОГЭ 14 июня 14.06.2023, 10:000 Почти 56 млн рублей получит Псковская область на мелиорацию сельскохозяйственных земель 14.06.2023, 09:500 В России попросили изменить правила судебных экспертиз при врачебных ошибках
14.06.2023, 09:370 Запрет на посещение лесов и разведение костров ввели в Псковской области 14.06.2023, 09:300 Полеты агродронов на высоте до 150 метров могут разрешить в России 14.06.2023, 09:271 Контрабанду почти 100 тысяч евро пресекли сотрудники ФСБ в Псковской области 14.06.2023, 09:100 Жилой дом горел в Пскове
14.06.2023, 09:000 Россиянам раскрыли, когда дерево на даче может довести до суда 14.06.2023, 08:452 Пограничники задержали двоих эстонцев, по ошибке пересекших границу России 14.06.2023, 08:280 70% псковичей порекомендовали бы своим детям раннее трудоустройство 14.06.2023, 08:110 Такса не смогла пересечь границу в Псковской области из-за отсутствия документов
14.06.2023, 07:550 Автобусные перевозчики пожаловались на задержки в подключении к «ЭРА-ГЛОНАСС» 14.06.2023, 07:470 Новые вагоны СВ для российских поездов с полками-трансформерами покажут на ПМЭФ 14.06.2023, 07:370 Двое великолучан похитили элитное спиртное и вернулись за добавкой 14.06.2023, 07:180 День донора крови отмечают во всем мире 14 июня
14.06.2023, 07:000 Неизвестный занял у великолучанки 72 тысячи рублей, а вернул долг билетами банка приколов 13.06.2023, 22:191 Пскович стал чемпионом мира по пауэрлифтингу 13.06.2023, 22:181 «Гонки по вертикали»: День России, новые вызовы и выборы-2023 13.06.2023, 22:095 Забор бывшего кампуса ПсковГУ погнули вандалы. ФОТО
13.06.2023, 22:000 Суммарный долг россиян вырос на 13% в сравнении с 2022 годом 13.06.2023, 21:560 Подготовить маломерное судно к новому сезону призвали псковичей в МЧС 13.06.2023, 21:440 Возгорание мусорных контейнеров зафиксировали в Новосокольниках и Пскове 13.06.2023, 21:400 Открыт прием заявок на конкурс библиотек Псковской области «Каждый день сначала»
13.06.2023, 21:200 Правительство утвердило список новый нарушений на дороге, за которые будут штрафовать с 1 сентября 13.06.2023, 21:011 Президент назначил судьей Псковского областного суда Сергея Падучих 13.06.2023, 21:000 В рабочих чатах псковичей больше всего раздражают картинки и гифки - опрос 13.06.2023, 20:400 Проезжую часть и тротуары увлажнили в Великих Луках
13.06.2023, 20:400 Квартиры в новостройках в России подешевели на 3% в течение года 13.06.2023, 20:210 Форум победителей праймериз «Единой России». ФОТОРЕПОРТАЖ 13.06.2023, 20:200 Как правильно заполнить платежные документы на уплату Единого налогового платежа (ЕНП), расскажут налоговики 13.06.2023, 20:140 Маккартни выпустит «последнюю песню» The Beatles, записанную с помощью ИИ
13.06.2023, 20:021 СОБЫТИЕ: Форум победителей предварительного голосования и конференция партии «Единая Россия» 13.06.2023, 20:000 Московский уролог напал с ножом на коллегу из-за рабочего кабинета 13.06.2023, 19:410 «Гонки по вертикали»: День России, новые вызовы и выборы-2023. ВИДЕО 13.06.2023, 19:401 «Псковавтодор» заказал услуги по аренде средств фотовидеофиксации нарушений ПДД на 288 млн рублей
13.06.2023, 19:240 XXVII Международная встреча воздухоплавателей. ФОТОРЕПОРТАЖ 13.06.2023, 19:200 До +28°C прогреется воздух на территории Псковской области 14 июня 13.06.2023, 19:200 Отцеубийцу в Псковской области приговорили к лишению свободы 13.06.2023, 19:000 Фестиваль музыки и спорта Viki Fest прошел в Пскове. ФОТО, ВИДЕО
13.06.2023, 18:450 Директор псковской гимназии положительно оценила привлечение школьников к общественно-полезному труду 13.06.2023, 18:371 Генерал и губернатор 13.06.2023, 18:270 Пригодные для купания водоёмы в Псковской области перечислил Роспотребнадзор 13.06.2023, 18:260 Путин заявил, что необходимости в мобилизации на сегодня нет
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru