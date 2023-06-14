Общество

Названы приблизительные сроки реконструкции Ольгинской набережной в Пскове

Приблизительные сроки реконструкции Ольгинской набережной в Пскове — 2024-2027 годы. Об этом сообщил представитель городской администрации, отвечая на вопрос подписчика группы «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Алексей Макаров / «ВКонтакте»

«В районе Иоанно-Предтеченского монастыря есть смотровая площадка с видом на реку Пскову и Великую, её плиты медленно, но верно сползают вниз к реке Великой. И если рухнут, то будет обидно и проблемно, так как внизу люк с канализацией. Прошу обратить на это внимание местных властей, там нужен ремонт!» - указал неравнодушный житель областного центра.

Источник: 2gis.ru

«Разработан проект на реконструкцию Ольгинской набережной. При выделении денежных средств работы будут выполнены. Приблизительный срок реализации - 2024-2027гг. Спасибо за обращение!» - говорится в ответе представителя органа исполнительной власти.