Общество

Коммунисты пригласили в Псков победителей социалистического соревнования

Коммунисты провели экскурсию по Пскову для победителей социалистического соревнования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в обкоме партии.

Фото здесь и далее: Псковский обком КПРФ

«В связи с победой в социалистических соревнованиях пионеры, комсомольцы и коммунисты Локнянского района посетили Псков», - рассказали в обкоме КПРФ.

Коммунисты из Локнянского района посетили Псковский кремль, Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области, Дом-музей В. И. Ленина, Сквер павших борцов, Домик Искры.

Также они посетили фестиваль в Финском парке и возложили цветы к памятнику В. И. Ленину в центре города.