Общество

Игорь Иванов поздравил медицинских работников региона

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил медиков региона в День медицинского работника, который традиционно отмечается в России в третье воскресенье июня, от имени всего профсоюзного движения региона.

«Учреждения здравоохранения являются местом, где люди находят заботу и лечение. Вы каждый день стараетесь помочь людям, улучшить их здоровье и спасти жизнь. Ваша работа играет важнейшую роль в поддержании здоровья и благополучия населения нашей страны», – обратился к медикам Игорь Иванов.

Он отметил, что работа медиков требует высокой квалификации, многолетнего обучения и постоянного самосовершенствования. Их профессионализм и ответственность являются залогом общего здоровья и благополучия.

«Я хочу передать Вам от имени профсоюзного движения региона искреннюю благодарность за терпение, заботу, внимание и душевную теплоту, которые вы отдаете нам каждый день. Я верю, что ваша работа имеет огромное значение для всего общества, и без вашего участия невозможно обеспечить надежную и эффективную медицинскую помощь. Желаю вам крепкого здоровья, терпения и удачи во всех ваших делах. Оставайтесь на высоте, оставайтесь человечными и любящими свою работу, как всегда», – добавил Игорь Иванов.