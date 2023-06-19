Владимир Кузь о подготовке к 700-летию Гдова: Жители и гости города смогут ощутить праздник

Жители и гости Гдова смогут ощутить праздник в честь 700-летия города, несмотря на отсутствие федеральной субсидии. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.
Он отметил, что мероприятия по благоустройству к празднику все-таки будут, но «не такие глобальные, как хотелось бы».
План праздничных мероприятий пока на согласовании, программу будут организовывать в августе. По словам депутата, при формировании этого плана были учтены предложения и пожелания местных активистов.
Он добавил, что акцент будет сделан на рыболовстве, поскольку Гдов стоит на берегу Чудского озера, рыбалкой там промышляют многие жители, а одна из самых известных рыб, связанных с Гдовом, - снеток.
Владимир Кузь планирует посетить торжество лично, и пригласил на праздник всех жителей и гостей Псковской области.