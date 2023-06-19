Общество

Владимир Кузь о подготовке к 700-летию Гдова: Жители и гости города смогут ощутить праздник

Жители и гости Гдова смогут ощутить праздник в честь 700-летия города, несмотря на отсутствие федеральной субсидии. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

«Праздник гдовичи почувствуют. Конечно, он будет не в том формате, в котором хотелось бы. За счет федеральных денег могли бы больше город привести в порядок, и провести это все более глобально и красочно, но, к сожалению, предыдущая администрация района вовремя не подала заявку, она подается, по-моему, за 3-5 лет до празднования, поэтому придется все организовывать за счет средств регионального и местного бюджетов», - напомнил о ситуации Владимир Кузь.

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Он отметил, что мероприятия по благоустройству к празднику все-таки будут, но «не такие глобальные, как хотелось бы».

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План праздничных мероприятий пока на согласовании, программу будут организовывать в августе. По словам депутата, при формировании этого плана были учтены предложения и пожелания местных активистов.

«Естественно, все прорабатывается, исходя из пожеланий местных жителей, местных активистов. И Михаил Юрьевич (Ведерников, губернатор Псковской области - ред.) приезжал в Гдов, собирал актив района. Все пожелания, которые были озвучены в ходе этого совещания, будут максимально просмотрены и задействованы в празднике», - заверил Владимир Кузь.

Он добавил, что акцент будет сделан на рыболовстве, поскольку Гдов стоит на берегу Чудского озера, рыбалкой там промышляют многие жители, а одна из самых известных рыб, связанных с Гдовом, - снеток.

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Владимир Кузь планирует посетить торжество лично, и пригласил на праздник всех жителей и гостей Псковской области.