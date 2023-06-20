Андрей Лебедев о передаче РПЦ Мстиславской башни: Ничего хорошего от этого я не жду

Мстиславская башня и участок крепостной стены в Пскове – памятники оборонного зодчества, и передача их во владение РПЦ не несет ничего положительного и не имеет смысла. Такое мнение экс-председатель Псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, архитектор-реставратор Андрей Лебедев выразил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Мстиславская башня и участок крепостной стены качественно законсервированы, подчеркнул он.
«Конечно, исторические памятники могут подвергаться воздействию РПЦ, но всему должна быть мера и у этого должен быть смысл», – заключил Андрей Лебедев.
При этом искусствовед, руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева не видит «ничего опасного» в таком решении.
Напомним, объекты культурного наследия федерального значения - Мстиславскую башню и участок крепостной стены в Пскове - передали Псковской епархии по договору безвозмездного пользования.