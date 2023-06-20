Общество

Стал известен формат «Бригантины - 2023» в Великих Луках

Традиционный праздник выпускников «Бригантина - 2023» в Великих Луках в этом году состоится 4 июля. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Николай Козловский / Telegram

«Многие задают вопрос по поводу того, как пройдёт "Бригантина-2023" в Великих Луках. Отвечаю. Вчера в управлении образования администрации города Великие Луки прошло совещание по поводу данного мероприятия», - написал Николай Козловский.

С учетом всех рекомендаций и текущей обстановки, продолжил глава города, было принято решение, что 4 июля в 12.00 в Великолукском драматическом театре пройдет церемония вручения медалей, далее в общеобразовательных учреждениях состоятся торжественные вручения аттестатов.

В 19.00 на летней эстраде будет организован концерт для выпускников.