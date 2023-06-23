Общество

Пилотную программу «Кадры для села» запустят в Псковской области

Псковская область вошла в число пилотных регионов, где запустят Всероссийскую программу «Кадры для села». Соответствующее соглашение подписали сегодня, 23 июня, в ходе второго этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В рамках ярмарки состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Псковской области и Общероссийской молодежной общественной организацией «Российский союз сельской молодежи». Со стороны Псковской области документ подписал губернатор Михаил Ведерников, а от лица общественной организации «Российский союз сельской молодежи» подпись поставил ее председатель Дмитрий Пекуровский.

«С "Российским союзом сельской молодежи" работам уже достаточно давно. Насколько я знаю, псковское отделение - одно из самых продуктивных в стране, и сегодняшнее соглашение расширяет возможности сотрудничества в сфере закрепления и привлечения кадров на сельские территории. К сожалению, десятилетиями в Псковской наблюдается отток людей из сельских территорий. У нас, чтобы эту тенденцию преломить, даже разработана специальная региональная программа, она утверждена президентом, мы по ней двигаемся, работаем, активно участвуем в программе "Комплексное развитие сельских территорий"», - рассказал Михаил Ведерников.

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Губернатор отметил, что, с одной стороны, важно создавать среду и инфраструктуру на селе, а с другой стороны - адресно работать с теми молодыми людьми и девушками, которые потенциально для себя рассматривают возможность трудоустроиться на селе и с теми, кто рассматривает для себя возможность приехать к Псковскую область. «Это соглашение, думаю, этой работе придаст дополнительный импульс», - заключил Михаил Ведерников.

Дмитрий Пекуровский в своей речи поблагодарил псковского губернатора за поддержку инициатив сельской молодежи. «Псковская область станет пилотным регионом по реализации программы "Кадры для села". Программа разработана по поручению президента Российской Федерации», - отметил он и добавил, что ключевая задача программы - сформировать образ села, востребованного и популярного среди молодежи. Делать это планируют, в частности, через существующие яркие примеры сельской молодежи. Каких в Псковской области, отметил Дмитрий Пекуровский, достаточно.

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Перед подписанием соглашения губернатор в компании председателя Псковского областного Собрания Александра Котова ознакомился с работой ярмарки трудоустройства, пообщался с работодателями и соискателями. В частности, заглянули к «Титан-Полимеру», SKT-group, «Почте России», расспросили об открытых вакансиях, уровне зарплат, дополнительных гарантиях для сотрудников, возможностях для молодежи. Большой стенд представило медицинское сообщество региона - Псковская областная клиническая больница, Псковская городская поликлиника, областной клинический центр психиатрии и наркологии, областной онкодиспансер, детская областная больница. Губернатор обсудил с главным врачом областной больницы ситуацию с кадрами, обратил внимание на важность программы наставничества.