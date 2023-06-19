Общество

Псковская область получит более 1,3 млрд рублей на улучшение условий жизни на селе

Более 1,3 млрд рублей из федерального бюджета будет направлено в Псковскую область на улучшение условий жизни на селе. Средства поступят в этом и следующем году. Об этом депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Александр Козловский / «ВКонтакте»

Правительство в опережающем порядке профинансирует проекты по комплексному развитию сельских территорий. На эти цели в 2023 году в регионы России будет направлено 4,6 млрд рублей. Эти средства предусмотрены в бюджете на 2024 год, но будут направлены регионам уже сейчас – для ускорения реализации проектов.

В частности, в Псковскую область в этом году будет направлено более 910 млн рублей, а в 2024 году – более 450 млн рублей.

За счёт федерального финансирования в регионах будут построены и обновлены дома культуры, объекты коммунальной инфраструктуры, детские сады, школы и спортивные учреждения. Кроме того, будут построены или приобретены дома для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. А в рамках проектов компактной жилищной застройки будут проложены дороги, сети газоснабжения, водоснабжения и электроснабжения.

Распоряжение правительства РФ об этом уже подписано.