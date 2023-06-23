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Председатель Псковского облсовпрофа: Мы безоговорочно поддерживаем всё сказанное президентом

Профсоюзы безоговорочно поддерживают всё сказанное президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Он отметил, что в стране появились те, кто «наносит удар в спину, пытаясь организовать мятеж изнутри по личным политическим мотивам». «Такие действия преступны и не могут быть оправданы. Мы безоговорочно поддерживаем всё сказанное президентом по поводу возникшей ситуации», - подчеркнули Игорь Иванов.

«Наша сила в единстве! Профсоюзы всегда выступали и выступают за солидарность и единство нашего народа и нашей страны! Мы, псковичи, всегда поддерживаем нашего президента Владимира Путина и не сомневаемся в том, что ситуация будет разрешена, порядок наведен, мы победим!» - добавил он.

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