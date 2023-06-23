Общество

Псковичей призвали не подплывать к моторным лодками при купании

При купании в естественном водоеме не следует подплывать близко к моторным лодкам и прочим плавательным средствам. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Псковской области.

«Вода — опасная стихия даже для взрослого человека, а для детей она опасна вдвойне. Причем несчастья случаются чаще всего не с теми малышами, которые не умеют плавать (как правило, они не заходят глубоко в воду), а с теми, которые мнят себя отличными пловцами. Поэтому безопасное поведение на воде детей в первую очередь зависит от родителей», - отметили в ведомстве.

Самое первое и самое главное правило — дети дошкольного и младшего школьного возраста должны купаться строго под присмотром взрослых, напомнили в ведомстве.

Подростки без сопровождения старших могут купаться только в специально отведенных для этого местах. «Самое большое количество трагедий происходит именно в водоемах, не предназначенных для купания», - заметили в МЧС.

«Родителям нужно не только рассказать ребенку все правила безопасности на воде, но и привить ему навыки поведения в критической ситуации. Очень важно научить подростка не паниковать и понимать, как нужно себя вести и что предпринимать. Полезно будет овладеть техникой отдыха на воде для того, чтобы в случае необходимости ребенок сумел отдохнуть, а потом, придя в себя, плыть дальше. Плескающиеся в воде дети обычно делают это очень эмоционально и производят много шума. Внезапно наступившая тишина обязательно должна насторожить родителей», - рассказали в МЧС.

Перед выходом к водоему следует четко объяснить ребенку, что такое безопасное поведение на воде и чем грозит несоблюдение правил. «Этим вы предупредите несчастные случаи с вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь ваших детей сегодня и завтра», - указали в пресс-службе.

Смотрите также Ребенок утонул в реке Великой в Пскове

Категорически запрещено купание:

детей без надзора взрослых;

в незнакомых местах;

на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах

При купании необходимо соблюдать следующие правила: