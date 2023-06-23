Александр Козловский: Предавать, подводить свою страну – недопустимо!

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский поддержал решения Владимира Путина.

Фото: пресс-служба регионального отделения ЕР

«Предавать, подводить свою страну – недопустимо! Владимир Путин назвал это преступление изменой. "…Битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил… в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри…", – так Верховный Главнокомандующий РФ сказал в своем обращении к народу и воинам СВО. Те, кто идут за провокатором, совершают тяжелую ошибку. Это угроза для России, для каждого патриота, а выгоду получат только враги нашей Родины!» - отметил Александр Козловский.