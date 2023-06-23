Александр Козловский: Предавать, подводить свою страну – недопустимо!

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский поддержал решения Владимира Путина.
Фото: пресс-служба регионального отделения ЕР
Предпринимаются все необходимые меры для стабилизации обстановки, подчеркнул он.
«В единстве – наша сила. Так было, так есть и так будет всегда!» - резюмировал депутат.
Напомним, Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело из-за призыва главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина к вооруженному мятежу.