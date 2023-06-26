Общество

Продажу алкоголя запретят в Пскове 27 июня из-за выпускных

Продажу алкоголя запретят в Пскове 27 июня в связи с проведением праздника выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. Соответствующее постановление подписал глава Пскова Борис Елкин.

«Запретить розничную продажу алкогольной продукции на территории муниципального образования "Город Псков" 27 июня 2023 года», - говорится в постановлении.

Также в документе определено место проведения праздника выпускников, торжество пройдет в университетском сквере на площади Ленина.

Напомним, продажа алкоголя в Псковской области запрещена в День защиты детей (1 июня), праздник выпускников и в День молодежи. Запрет на продажу действует с 10:00 по местному времени до 10:00 следующего дня.

При этом в 2023 году в Псковской области запрет на продажу алкоголя на День молодежи решили отменить.