Общество

Борис Елкин: Спецслужбы оперативно ликвидировали последствия разлива ртути в Пскове

Спецслужбы оперативно ликвидировали последствия разлива ртути на улице Индустриальной в Пскове сегодня, 27 июня. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Ртуть собрали, произвели смет и демеркуризацию участка. Благодарю спецслужбы за оперативное проведение всех необходимых мероприятий по ликвидации последствий разлива ртути», - отметил глава города.

Он пояснил, что теперь специалисты Роспотребнадзора сделают замеры концентрации вещества в воздухе и почве. Если обнаружится малейшее превышение предельно допустимой концентрации, будет проведена повторная демеркуризация.

Ранее сообщалось, что паров ртути в воздухе не обнаружили специалисты управления Роспотребнадзора.

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Борис Елкин добавил, что место разлива находится вдали от жилых домов по улице Индустриальной. Его оперативно огородили.

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«Опасность попадания шариков ртути в помещения исключена», - заключил глава города.