Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
«Истфакт» Линия Сталина
обучение в Псковском медколледже
новые лица облсовпрофа
Интересные места отдыха в Псковской области
Муниципальная реформа три четверти пути
Топ уютных летних террас Пскова
на заказ стекло и зеркала
Счастливое материнство
 
 
 
ещё Общество 28.06.2023 16:230 Профильный комитет представил перечень мер соцподдержки для многодетных семей Псковской области 28.06.2023 16:400 Ящерица и уж позировали в лесу псковскому фотографу 28.06.2023 16:230 Профильный комитет представил перечень мер соцподдержки для многодетных семей Псковской области 28.06.2023 15:590 Глава Молодежного совета Псковского облсовпрофа о планах на новом посту 28.06.2023 15:470 «Экосреда»: Экопроекты в Новоржевском районе. ВИДЕО 28.06.2023 15:430 Псковскому госпиталю 76-й дивизии ВДВ передали очередную партию медтехники
 
 
 
Самое популярное 27.06.2023 22:510 Двое псковских летчиков погибли при подавлении попытки военного мятежа - Михаил Ведерников 21.06.2023 10:050 Погиб один из мобилизованных сотрудников «Псковских тепловых сетей» 22.06.2023 00:080 С тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 27.06.2023 22:060 Еще семь псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации 27.06.2023 12:550 Разлив ртути случился в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Профильный комитет представил перечень мер соцподдержки для многодетных семей Псковской области

28.06.2023 16:23|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области проживает около 4000 многодетных семей. К таким относятся семьи, имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет, совместно проживающих с родителями или одним из них. Для них существуют и действуют меры социальной поддержки как федеральные, так и региональные.

Какие льготы может получить многодетная семья в Псковской области? Как их получить и какие документы необходимы? Подробнее об этом – в материале Псковской Ленты Новостей.

 

Для подтверждения статуса многодетной семьи граждане могут оформить удостоверение многодетной семьи. Оно содержит информацию о фамилии, имени, отчестве родителей и детей, а также QR-код, подтверждающий внесение в базу данных комитета по социальной защите Псковской области. Заявление можно подать как в органе социальной защиты по месту жительства, так и на портале «Госуслуги».

Региональный комитет по социальной защите подробно объяснил, на какие льготы может рассчитывать эта категория граждан.

Федеральные меры поддержки

Многодетная семья Псковской области может получить следующие федеральные меры социальной поддержки:

  • единовременное пособие при рождении ребенка в размере 22 909,03 рублей;
  • единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в размере 36 278,84 рублей;
  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 8 951,47 рублей (предоставляется неработающим гражданам до достижения ребенком возраста 1,5 лет);
  • ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в размере 15 548,07 рублей (предоставляется до достижения ребенком возраста З лет);
  • ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка в размере 50% (6 960 рублей), либо 75% (10 440 рублей), либо 100% (13 920 рублей) величины прожиточного минимума для детей, установленной в Псковской области (предоставляется семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, ежегодно устанавливаемого в Псковской области);
  • ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет в размере 13 920 рублей (предоставляется из средств материнского капитала семьям, среднедушевой доход которых не превышает 2х-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, ежегодно устанавливаемого в Псковской области).

Все эти меры поддержки предоставляет отделение Социального фонда России по Псковской области.

Существуют и налоговые льготы. Многодетным семьям предусмотрен дополнительный налоговый вычет по налогу на имущество. Он уменьшает облагаемую налогом кадастровую стоимость на 5 квадратных метров площади квартиры или комнаты и 7 квадартных метров площади жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. По земельному налогу для многодетных семей предусмотрен вычет в размере необлагаемой налогом кадастровой стоимости 600 квадратных метров одного земельного участка.

Кроме того, многодетные семьи имеют право на погашение обязательств по ипотечным кредитам (займам) в размере 450 000 рублей.

Региональные меры поддержки

Региональные меры социальной поддержки могут зависеть от дохода семьи и наоборот. Многодетные семьи, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежегодно устанавливаемого в Псковской области, могут получить следующее:

  • государственную социальную помощь в размере одной тысячи рублей,
  • возмещение 70 % родительской платы за питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Псковской области;
  • справку на бесплатное питание на ребенка в возрасте до трех лет;
  • субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
  • компенсацию стоимости образовательных услуг за период обучения, начиная с 1 сентября 2022 года, детей, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования в образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования на территории Псковской области;
  • ежемесячную денежную выплату в размере 454 рублей;
  • компенсацию за приобретение месячного проездного билета в размере 97 рублей;
  • ежемесячное пособие на оплату коммунальных услуг в размере 30% платы за коммунальные услуги;
  • ежегодную денежную выплату на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления в размере 1 302 рублей;
  • социальную выплату на приобретение жилого помещения в случае одновременного рождения трех и более детей;
  • справку на освобождение от уплаты транспортного налога на легковой или грузовой автомобиль, или автобус с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил (до 141,7 кВт) включительно;
  • сертификат на региональный материнский капитал в размере 100 000 рублей.

Кроме того, семьям в случае рождения после 31 декабря 2012 года, но не позднее 31 декабря 2022 года, третьего ребенка или последующих детей, а также в случае усыновления третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 31 декабря 2012 года, но не позднее 31 декабря 2022 года, предоставляется ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей в размере 13 920 рублей. Эту льготу можно получить при условии, что среднедушевой денежный доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, ежегодно устанавливаемую в Псковской области. Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет.

Региональные меры социальной поддержки, которые не зависят от дохода семьи:

  • первоочередной прием детей в дошкольные образовательные учреждения;
  • первоочередное вступление в жилищные, жилищно-строительные, садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества;
  • предоставление бесплатных лекарств детям до 6 лет в соответствии с утвержденным перечнем лекарственных препаратов;
  • льготы (скидки) на оплату физкультурно-спортивных услуг;
  • предоставление земельного участка в собственность бесплатно на территории Псковской области гражданам, постоянно проживающим не менее одного года на территории муниципального района.

Региональные конкурсы для многодетных семей

В Псковской области с 2021 года проводят региональный конкурс «Многодетная семья года». Победителям предоставляют единовременную выплату на приобретение жилого помещения в размере 2,2 млн рублей. Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья».

Участниками конкурса могут быть многодетные семьи, имеющие пять и более несовершеннолетних детей, которые:

  • создают благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена своей семьи, дети получают воспитание, основанное на духовно-нравственных ценностях, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство;
  • ведут здоровый образ жизни, систематически занимаются физической культурой и массовым спортом и вовлекают в них детей;
  • уделяют внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историческому наследию, национальной культуре;
  • занимаются общественно-полезной и благотворительной деятельностью, проявляют активную гражданскую позицию, являются организаторами социальных, экологических, спортивных, творческих и иных проектов в муниципальных образованиях Псковской области, имеют достижения в профессиональной деятельности и успешное семейное дело (бизнес).

С 2020 года проводится конкурс среди многодетных семей для вручения им автомобилей. Подать заявку на этот конкурс могут семьи, имеющие пять и более несовершеннолетних детей, проживающие постоянно на территории Псковской области; социально активные семьи, дети из которых имеют достижения в учебе/спорте/музыке/искусстве; нуждаемость в автомобиле (отсутствие транспортной доступности до школ/садиков/учреждений здравоохранения и т.д.).

Региональная награда

В Псковской области учреждена региональная медаль «Родительская слава Псковской области». Ею могут быть удостоены семьи, в которых рождены или приняты в семью 3 и более детей в течение 5 лет. Основанием для вручения награды является достойное воспитание, образование, ведение здорового образа жизни, обеспечение духовного и нравственного развития детей, а также подача примера в укреплении института семьи и воспитании детей. В июне состоялось очередное вручение данной награды.

Медалью могут быть награждены родители (усыновители), родившие (усыновившие или удочерившие) и достойно воспитавшие менее З детей, при условии достижения хотя бы одним ребенком выдающихся успехов в трудовой, служебной, творческой или общественной деятельности, получивших широкую известность в Российской Федерации или признанных мировым сообществом.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

При награждении медалью «Родительская слава Псковской области» из средств областного бюджета выплачивается единовременное пособие в размере 30 000 рублей.

Куда обращаться

Для консультации по мерам социальной поддержки, которые предоставляются по линии комитета по социальной защите Псковской области, многодетные семьи могут обратиться в подведомственные учреждения комитета по месту жительства, контактные данные которых размещены на сайте, непосредственно в комитет. Также все интересующие вопросы многодетные семьи могут задать в группе регионального комитета в социальной сети «ВКонтакте».

Через Госуслуги можно подать заявление на предоставление следующих мер социальной поддержки:

  • регионального материнского капитала;
  • государственной социальной помощи;
  • субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
  • земельного участка в собственность;
  • статуса многодетной семьи.

Как заметили в комитете, многодетные семьи могут сообщить о проблеме или внести свои предложения через Платформу обратной связи (ПОС). Платформа обратной связи — это возможность обратиться в органы власти онлайн, а информация о проблеме передается в ответственные органы.

Для подачи обращения необходимо скачать приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или зайти на сайт и авторизоваться через «Госуслуги». Также виджеты ПОС размещены на сайтах и на официальных страницах в соцсети «ВКонтакте» органов власти и социально значимых учреждений (школы, детские сады, социальные учреждения, учреждения культуры и здравоохранения и другие).

Светлана Герасимова

Теги: #льготы #многодетные семьи #соцзащита
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Уверены ли вы в завтрашнем дне?
В опросе приняло участие 369 человек
28.06.2023, 16:520 Патриотическое направление популярнее экологического среди молодежи - эксперт 28.06.2023, 16:400 Ящерица и уж позировали в лесу псковскому фотографу 28.06.2023, 16:380 Двоих иностранцев наказали в Пыталово за попытку незаконно покинуть РФ 28.06.2023, 16:350 Пути сотрудничества с библиотеками Белоруссии наметили в «Михайловском»
28.06.2023, 16:230 Профильный комитет представил перечень мер соцподдержки для многодетных семей Псковской области 28.06.2023, 16:170 Акция по сбору пластиковых крышек будет действовать на фестивале «Добрый рок» под Псковом 28.06.2023, 16:010 Евгений Михайлов: Бегство элит 24 июня неудивительно 28.06.2023, 15:590 Глава Молодежного совета Псковского облсовпрофа о планах на новом посту
28.06.2023, 15:510 Следственный комитет проводит проверку по факту отравления детей в гдовском лагере «Зеркальный» 28.06.2023, 15:470 «Экосреда»: Экопроекты в Новоржевском районе. ВИДЕО 28.06.2023, 15:430 Псковскому госпиталю 76-й дивизии ВДВ передали очередную партию медтехники 28.06.2023, 15:350 Насколько обоснованы сравнения мятежа ЧВК с началом 90-х годов, высказался Евгений Михайлов
28.06.2023, 15:260 Деятельность лагеря «Зеркальный» в Гдовском районе приостановили после массового отравления детей 28.06.2023, 15:200 Дерево упало вдоль дороги на улице Льва Толстого в Пскове 28.06.2023, 15:100 Владимир Никитин: Я изначально был против выдвижения Александра Баева 28.06.2023, 15:070 Tele2 составила список приключений «для тех, кто видел все»
28.06.2023, 14:570 Пострадавшие на производстве в Псковской области с 1 июля получат страховые выплаты на карту «Мир» 28.06.2023, 14:510 Более 90 кинофильмов представят на фестивале «Западные ворота» в Пскове 28.06.2023, 14:380 «Особое мнение»: Евгений Михайлов о мятеже ЧВК «Вагнер» и ситуации в стране. ВИДЕО 28.06.2023, 14:310 Коммунисты согласовали кандидата на выборы главы Псковского района
28.06.2023, 14:290 Названы самые частые фобии россиян 28.06.2023, 14:220 Псковские кванторианцы разрабатывают проектные решения для создания экопространства в Корытовском лесопарке 28.06.2023, 14:041 Коммунист Александр Баев снимает свою кандидатуру с выборов губернатора 28.06.2023, 13:590 Воду, продукты и книги из Пскова доставили в Новую Каховку
28.06.2023, 13:530 «PRO-ПРАВО»: Как обратиться к судебным приставам? ВИДЕО 28.06.2023, 13:510 Нетрезвая клиентка Wildberries устроила дебош и покусала полицейского 28.06.2023, 13:376 Турбокольцевые перекрестки появятся в Пскове в ближайшее время 28.06.2023, 13:330 Евгений Михайлов: Появление ЧВК «Вагнер» - из ряда вон выходящее событие
28.06.2023, 13:171 Владимир Кузь: Учителя без высшего образования не должны работать в школе 28.06.2023, 13:110 В Псковской области растет количество безналичных платежей 28.06.2023, 13:000 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение»: Евгений Михайлов о мятеже ЧВК «Вагнер» и ситуации в стране 28.06.2023, 12:550 Развитие креативных способностей обсудят в центре «Мой бизнес»
28.06.2023, 12:440 Через медицинскую миссию «Единой России» в новых регионах прошли две тысячи волонтёров 28.06.2023, 12:370 Куклы из соломы и производство сыров: в Пскове представили туристский потенциал Красногородского района 28.06.2023, 12:270 Творческие коллективы Дома офицеров приняли участие в праздновании Дня города Витебска 28.06.2023, 12:243 Последняя перед парламентскими каникулами сессия областного Собрания назначена на 6 июля
28.06.2023, 12:070 Безопасность речных путей в Камском бассейне поможет обеспечить МегаФон 28.06.2023, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда» 28.06.2023, 12:011 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 28 июня 28.06.2023, 11:510 Псковская область получит более 470 млн на предоставление мер соцподдержки по оплате ЖКУ
28.06.2023, 11:440 Андрей Беляев об обращениях великолучан в социальных сетях 28.06.2023, 11:430 Юные псковичи смогут бесплатно пройти обучение в летней онлайн-школе анимации от МТС 28.06.2023, 11:324 Магазинам предложили разрешить раздавать продукты с истекающим сроком годности 28.06.2023, 11:220 Прорыв линии «Пантера» реконструируют в Островском районе
28.06.2023, 11:180 Забыть нельзя, помнить 28.06.2023, 11:110 Псковская делегация принимает участие в Форуме регионов России и Беларуси в Уфе 28.06.2023, 10:590 Жительницу Локнянского района наказали за продажу краденого картофеля 28.06.2023, 10:460 Пять благотворительных показов спектаклей для детей военнослужащих провел Псковский театр драмы
28.06.2023, 10:420 Двух лосей заметили возле завода на Запсковье 28.06.2023, 10:390 Звание заслуженного работника лесного хозяйства предлагают учредить в Псковской области 28.06.2023, 10:350 Псковичам напомнили о возможности получить скидку 3% в магазинах «Деревня Соловьи» 28.06.2023, 10:300 Ошибки проекта очистных сооружений в Порхове подтвердили эксперты
28.06.2023, 10:230 Развитие ИИ может вызвать вымирание человечества в ближайшие годы - эксперты 28.06.2023, 10:070 Оценку уязвимости четырех мостов не провели в Пыталовском районе 28.06.2023, 10:020 «Экосреда»: Экопроекты в Новоржевском районе 28.06.2023, 09:550 Интерактив: Зловоние на Завеличье
28.06.2023, 09:501 «Ростелеком» установил 16 комплексов фиксации нарушений ПДД на псковских дорогах 28.06.2023, 09:490 Подростковая преступность снизилась на 20% в Псковской области 28.06.2023, 09:463 В Госдуму внесут проект об отмене НДФЛ при доходе ниже 30 тысяч рублей 28.06.2023, 09:401 Ежемесячная аудитория банкоматов Сбера достигла 64 млн человек
28.06.2023, 09:381 Генерал МВД катался на квадроцикле и разбился в Ленобласти 28.06.2023, 09:300 Для курортов и заповедников в России предложили установить стандарты сбора мусора 28.06.2023, 09:150 Минпросвещению предложили организовать курсы для учителей по общению в соцсетях 28.06.2023, 09:102 На улицы Пскова вышли «Ангелы IT»
28.06.2023, 09:000 Евгений Михайлов о мятеже ЧВК «Вагнер» и ситуации в стране 28.06.2023, 08:510 Облака в виде ангела запечатлели в небе над Невелем. ФОТО 28.06.2023, 08:210 Высокий мужчина в клетчатых шортах пропал в Псковском районе 28.06.2023, 08:100 В Центробанке допустили повышение ключевой ставки
28.06.2023, 07:510 Россияне в полтора раза чаще стали обращаться к психологам 28.06.2023, 07:350 В Минфине не исключили возврат к налогу на сверхприбыль 28.06.2023, 07:170 Для некоторых россиян правила выплаты пенсий изменятся с 1 июля 28.06.2023, 07:000 Псковичей приглашают поучаствовать в гонке с препятствиями «СуперЗаруба»
27.06.2023, 23:170 Троих псковичей вернули из плена в рамках обмена после атаки на Белгородскую область 27.06.2023, 23:080 14 псковских военнослужащих погибли в Белгородской области 27.06.2023, 22:510 Двое псковских летчиков погибли при подавлении попытки военного мятежа - Михаил Ведерников 27.06.2023, 22:300 Историю храма Петра и Павла с Буя вспомнят в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru