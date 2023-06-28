Общество

Профильный комитет представил перечень мер соцподдержки для многодетных семей Псковской области

В Псковской области проживает около 4000 многодетных семей. К таким относятся семьи, имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет, совместно проживающих с родителями или одним из них. Для них существуют и действуют меры социальной поддержки как федеральные, так и региональные.

Какие льготы может получить многодетная семья в Псковской области? Как их получить и какие документы необходимы? Подробнее об этом – в материале Псковской Ленты Новостей.

Для подтверждения статуса многодетной семьи граждане могут оформить удостоверение многодетной семьи. Оно содержит информацию о фамилии, имени, отчестве родителей и детей, а также QR-код, подтверждающий внесение в базу данных комитета по социальной защите Псковской области. Заявление можно подать как в органе социальной защиты по месту жительства, так и на портале «Госуслуги».

Региональный комитет по социальной защите подробно объяснил, на какие льготы может рассчитывать эта категория граждан.

Федеральные меры поддержки

Многодетная семья Псковской области может получить следующие федеральные меры социальной поддержки:

единовременное пособие при рождении ребенка в размере 22 909,03 рублей;

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в размере 36 278,84 рублей;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 8 951,47 рублей (предоставляется неработающим гражданам до достижения ребенком возраста 1,5 лет);

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в размере 15 548,07 рублей (предоставляется до достижения ребенком возраста З лет);

ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка в размере 50% (6 960 рублей), либо 75% (10 440 рублей), либо 100% (13 920 рублей) величины прожиточного минимума для детей, установленной в Псковской области (предоставляется семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, ежегодно устанавливаемого в Псковской области);

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет в размере 13 920 рублей (предоставляется из средств материнского капитала семьям, среднедушевой доход которых не превышает 2х-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, ежегодно устанавливаемого в Псковской области).

Все эти меры поддержки предоставляет отделение Социального фонда России по Псковской области.

Существуют и налоговые льготы. Многодетным семьям предусмотрен дополнительный налоговый вычет по налогу на имущество. Он уменьшает облагаемую налогом кадастровую стоимость на 5 квадратных метров площади квартиры или комнаты и 7 квадартных метров площади жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. По земельному налогу для многодетных семей предусмотрен вычет в размере необлагаемой налогом кадастровой стоимости 600 квадратных метров одного земельного участка.

Кроме того, многодетные семьи имеют право на погашение обязательств по ипотечным кредитам (займам) в размере 450 000 рублей.

Региональные меры поддержки

Региональные меры социальной поддержки могут зависеть от дохода семьи и наоборот. Многодетные семьи, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежегодно устанавливаемого в Псковской области, могут получить следующее:

государственную социальную помощь в размере одной тысячи рублей,

возмещение 70 % родительской платы за питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Псковской области;

справку на бесплатное питание на ребенка в возрасте до трех лет;

субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

компенсацию стоимости образовательных услуг за период обучения, начиная с 1 сентября 2022 года, детей, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования в образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования на территории Псковской области;

ежемесячную денежную выплату в размере 454 рублей;

компенсацию за приобретение месячного проездного билета в размере 97 рублей;

ежемесячное пособие на оплату коммунальных услуг в размере 30% платы за коммунальные услуги;

ежегодную денежную выплату на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления в размере 1 302 рублей;

социальную выплату на приобретение жилого помещения в случае одновременного рождения трех и более детей;

справку на освобождение от уплаты транспортного налога на легковой или грузовой автомобиль, или автобус с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил (до 141,7 кВт) включительно;

сертификат на региональный материнский капитал в размере 100 000 рублей.

Кроме того, семьям в случае рождения после 31 декабря 2012 года, но не позднее 31 декабря 2022 года, третьего ребенка или последующих детей, а также в случае усыновления третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 31 декабря 2012 года, но не позднее 31 декабря 2022 года, предоставляется ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей в размере 13 920 рублей. Эту льготу можно получить при условии, что среднедушевой денежный доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, ежегодно устанавливаемую в Псковской области. Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет.

Региональные меры социальной поддержки, которые не зависят от дохода семьи:

первоочередной прием детей в дошкольные образовательные учреждения;

первоочередное вступление в жилищные, жилищно-строительные, садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества;

предоставление бесплатных лекарств детям до 6 лет в соответствии с утвержденным перечнем лекарственных препаратов;

льготы (скидки) на оплату физкультурно-спортивных услуг;

предоставление земельного участка в собственность бесплатно на территории Псковской области гражданам, постоянно проживающим не менее одного года на территории муниципального района.

Региональные конкурсы для многодетных семей

В Псковской области с 2021 года проводят региональный конкурс «Многодетная семья года». Победителям предоставляют единовременную выплату на приобретение жилого помещения в размере 2,2 млн рублей. Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья».

Участниками конкурса могут быть многодетные семьи, имеющие пять и более несовершеннолетних детей, которые:

создают благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена своей семьи, дети получают воспитание, основанное на духовно-нравственных ценностях, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство;

ведут здоровый образ жизни, систематически занимаются физической культурой и массовым спортом и вовлекают в них детей;

уделяют внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историческому наследию, национальной культуре;

занимаются общественно-полезной и благотворительной деятельностью, проявляют активную гражданскую позицию, являются организаторами социальных, экологических, спортивных, творческих и иных проектов в муниципальных образованиях Псковской области, имеют достижения в профессиональной деятельности и успешное семейное дело (бизнес).

С 2020 года проводится конкурс среди многодетных семей для вручения им автомобилей. Подать заявку на этот конкурс могут семьи, имеющие пять и более несовершеннолетних детей, проживающие постоянно на территории Псковской области; социально активные семьи, дети из которых имеют достижения в учебе/спорте/музыке/искусстве; нуждаемость в автомобиле (отсутствие транспортной доступности до школ/садиков/учреждений здравоохранения и т.д.).

Региональная награда

В Псковской области учреждена региональная медаль «Родительская слава Псковской области». Ею могут быть удостоены семьи, в которых рождены или приняты в семью 3 и более детей в течение 5 лет. Основанием для вручения награды является достойное воспитание, образование, ведение здорового образа жизни, обеспечение духовного и нравственного развития детей, а также подача примера в укреплении института семьи и воспитании детей. В июне состоялось очередное вручение данной награды.

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Медалью могут быть награждены родители (усыновители), родившие (усыновившие или удочерившие) и достойно воспитавшие менее З детей, при условии достижения хотя бы одним ребенком выдающихся успехов в трудовой, служебной, творческой или общественной деятельности, получивших широкую известность в Российской Федерации или признанных мировым сообществом.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

При награждении медалью «Родительская слава Псковской области» из средств областного бюджета выплачивается единовременное пособие в размере 30 000 рублей.

Куда обращаться

Для консультации по мерам социальной поддержки, которые предоставляются по линии комитета по социальной защите Псковской области, многодетные семьи могут обратиться в подведомственные учреждения комитета по месту жительства, контактные данные которых размещены на сайте, непосредственно в комитет. Также все интересующие вопросы многодетные семьи могут задать в группе регионального комитета в социальной сети «ВКонтакте».

Через Госуслуги можно подать заявление на предоставление следующих мер социальной поддержки:

регионального материнского капитала;

государственной социальной помощи;

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

земельного участка в собственность;

статуса многодетной семьи.

Как заметили в комитете, многодетные семьи могут сообщить о проблеме или внести свои предложения через Платформу обратной связи (ПОС). Платформа обратной связи — это возможность обратиться в органы власти онлайн, а информация о проблеме передается в ответственные органы.

Для подачи обращения необходимо скачать приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или зайти на сайт и авторизоваться через «Госуслуги». Также виджеты ПОС размещены на сайтах и на официальных страницах в соцсети «ВКонтакте» органов власти и социально значимых учреждений (школы, детские сады, социальные учреждения, учреждения культуры и здравоохранения и другие).

Светлана Герасимова