Профильный комитет представил перечень мер соцподдержки для многодетных семей Псковской области

В Псковской области проживает около 4000 многодетных семей. К таким относятся семьи, имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет, совместно проживающих с родителями или одним из них. Для них существуют и действуют меры социальной поддержки как федеральные, так и региональные.
Какие льготы может получить многодетная семья в Псковской области? Как их получить и какие документы необходимы? Подробнее об этом – в материале Псковской Ленты Новостей.
Для подтверждения статуса многодетной семьи граждане могут оформить удостоверение многодетной семьи. Оно содержит информацию о фамилии, имени, отчестве родителей и детей, а также QR-код, подтверждающий внесение в базу данных комитета по социальной защите Псковской области. Заявление можно подать как в органе социальной защиты по месту жительства, так и на портале «Госуслуги».
Региональный комитет по социальной защите подробно объяснил, на какие льготы может рассчитывать эта категория граждан.
Многодетная семья Псковской области может получить следующие федеральные меры социальной поддержки:
Все эти меры поддержки предоставляет отделение Социального фонда России по Псковской области.
Существуют и налоговые льготы. Многодетным семьям предусмотрен дополнительный налоговый вычет по налогу на имущество. Он уменьшает облагаемую налогом кадастровую стоимость на 5 квадратных метров площади квартиры или комнаты и 7 квадартных метров площади жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. По земельному налогу для многодетных семей предусмотрен вычет в размере необлагаемой налогом кадастровой стоимости 600 квадратных метров одного земельного участка.
Кроме того, многодетные семьи имеют право на погашение обязательств по ипотечным кредитам (займам) в размере 450 000 рублей.
Региональные меры социальной поддержки могут зависеть от дохода семьи и наоборот. Многодетные семьи, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежегодно устанавливаемого в Псковской области, могут получить следующее:
Кроме того, семьям в случае рождения после 31 декабря 2012 года, но не позднее 31 декабря 2022 года, третьего ребенка или последующих детей, а также в случае усыновления третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 31 декабря 2012 года, но не позднее 31 декабря 2022 года, предоставляется ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей в размере 13 920 рублей. Эту льготу можно получить при условии, что среднедушевой денежный доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, ежегодно устанавливаемую в Псковской области. Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет.
Региональные меры социальной поддержки, которые не зависят от дохода семьи:
В Псковской области с 2021 года проводят региональный конкурс «Многодетная семья года». Победителям предоставляют единовременную выплату на приобретение жилого помещения в размере 2,2 млн рублей. Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья».
Участниками конкурса могут быть многодетные семьи, имеющие пять и более несовершеннолетних детей, которые:
С 2020 года проводится конкурс среди многодетных семей для вручения им автомобилей. Подать заявку на этот конкурс могут семьи, имеющие пять и более несовершеннолетних детей, проживающие постоянно на территории Псковской области; социально активные семьи, дети из которых имеют достижения в учебе/спорте/музыке/искусстве; нуждаемость в автомобиле (отсутствие транспортной доступности до школ/садиков/учреждений здравоохранения и т.д.).
В Псковской области учреждена региональная медаль «Родительская слава Псковской области». Ею могут быть удостоены семьи, в которых рождены или приняты в семью 3 и более детей в течение 5 лет. Основанием для вручения награды является достойное воспитание, образование, ведение здорового образа жизни, обеспечение духовного и нравственного развития детей, а также подача примера в укреплении института семьи и воспитании детей. В июне состоялось очередное вручение данной награды.
Медалью могут быть награждены родители (усыновители), родившие (усыновившие или удочерившие) и достойно воспитавшие менее З детей, при условии достижения хотя бы одним ребенком выдающихся успехов в трудовой, служебной, творческой или общественной деятельности, получивших широкую известность в Российской Федерации или признанных мировым сообществом.
Фото: пресс-служба правительства Псковской области
При награждении медалью «Родительская слава Псковской области» из средств областного бюджета выплачивается единовременное пособие в размере 30 000 рублей.
Для консультации по мерам социальной поддержки, которые предоставляются по линии комитета по социальной защите Псковской области, многодетные семьи могут обратиться в подведомственные учреждения комитета по месту жительства, контактные данные которых размещены на сайте, непосредственно в комитет. Также все интересующие вопросы многодетные семьи могут задать в группе регионального комитета в социальной сети «ВКонтакте».
Через Госуслуги можно подать заявление на предоставление следующих мер социальной поддержки:
Как заметили в комитете, многодетные семьи могут сообщить о проблеме или внести свои предложения через Платформу обратной связи (ПОС). Платформа обратной связи — это возможность обратиться в органы власти онлайн, а информация о проблеме передается в ответственные органы.
Для подачи обращения необходимо скачать приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или зайти на сайт и авторизоваться через «Госуслуги». Также виджеты ПОС размещены на сайтах и на официальных страницах в соцсети «ВКонтакте» органов власти и социально значимых учреждений (школы, детские сады, социальные учреждения, учреждения культуры и здравоохранения и другие).
Светлана Герасимова