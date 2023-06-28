Общество

Котлеты для бургеров продают в псковских магазинах «Деревня Соловьи»

Котлеты из говядины для бургеров продают в фирменных магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

Фото: «Деревня Соловьи»

«Котлета изготовлена из говядины собственного производства, с добавлением соли и сушеного лука. Рекомендуем приготовить на гриле, так же поджарить булочку для бургера и добавить по желанию соус, овощи или сыр. Отличный сытный перекус на природе готов», - привели рецепт приготовления бургеров в магазинах «Деревня Соловьи».

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

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