Общество

Камышовка анфас и в профиль и песня лесного конька: «Михайловское» знакомит с птицами Пушкиногорья

Разнообразные «птичьи истории» снимают и выкладывают на своих страницах в социальных сетях гости и сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Часто такие публикации просто забавны и призваны поднимать настроение, что, впрочем, тоже очень важно, прокомментировали такие посты в музее специально для Псковской Ленты Новостей. Так, например, недавно в сети появились фотографии и видео с обыкновенной уткой из числа обителей михайловского пруда с Островом уединения. Птица то ли в поисках знаний, то ли в надежде на новые знакомства не поленилась дойти до центра усадьбы — к дому поэта и флигелю, где экскурсоводы «переводят дыхание» в минуты между приёмами туристических групп.

Многие постоянные подписчики официальной страницы музея-заповедника «ВКонтакте» в шутку объявили утку даже организатором экскурсий или «экскурсоводом на подхвате».

«Пришла пригласить экскурсовода к группе», — комментируют участники интернет-сообщества Пушкинского заповедника

Однако многие из фотографий и видеороликов весьма и весьма познавательны. Так, например, сотруднику музейных фондов Елене Ступиной удалось сфотографировать маленькую камышовку, которая поселилась в камышах на краю мельничного пруда в Бугрово, у самого входа в Михайловские рощи.

Бугровская жительница — камышовка. Фото Елены Ступиной (музей-заповедник «Михайловское»

Эту пичугу трудно увидеть, но не услышать невозможно», — рассказывает Елена Алексеевна и предлагает виртуальным посетителям музея фотографии камышовки — даже «с двух точек» и, главное, запись её песни, справедливо полагая, что для многих это будет новым знанием.

А на тропинке от турбазы «Пушкиногорье» к музейному комплексу в Бугрово Елена Ступина записала пение лесного конька.

«Эти материалы не претендуют на художественность или профессиональность, — признают в музее, — но, тем не менее, они чрезвычайно полезны для наших гостей, для музея. Ведь это птицы, живущие в местах, где их далеких предков видел и слышал Пушкин».

Напомним, что «Михайловское» является не только мемориальным историко-литературным, но и природно-ландшафтным музеем-заповедников и природу — пейзажи, рельефы и панорамы, а равно населяющих их птиц и животных — здесь считают одной из самых важных коллекций. Не случайно к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина в учреждении начали работу над принципиально новой экспозицией, которая будет называться «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт».