Общество

Свиная рулька продается в псковских магазинах «Деревня Соловьи»

Свиная рулька всегда есть в наличии во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

Фото здесь и далее: «Деревня Соловьи»

«Неправы те, кто мясом считает только вырезку и мякоть. Готовить менее "элитные" отрубы также просто. Свиная рулька - часть ноги, где ещё много мяса, но и соединительная ткань присутствует. А значит, будет желе и дополнительная сочность блюду», - рассказал производитель.

Свиная рулька продается по цене 141 рубль за килограмм.

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области: