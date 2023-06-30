Общество

Клещи за неделю покусали в Псковской области 77 человек

77 человек, в том числе 20 детей, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей за неделю, с 26 по 30 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По местам присасывания клещей преобладают дачные участки, участки по месту жительства в сельской местности.

За эпидсезон зарегистрировано:

два случая клещевого вирусного энцефалита у взрослых,

девять случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе семь у взрослых и два у детей.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций всего исследовано 912 клещей, из них снятых с пострадавших – 875 (за неделю – 75), из природных биотопов – 37 клещей. Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,7%,

иксодовым клещевым боррелиозом – 24,2%,

моноцитарным эрлихиозом человека – 3,3%,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,23%.

За январь-май 2023 года в Псковской области вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 1520 человек, в том числе детей – 53, ревакцинировано 1840 человек, в том числе детей – 119.