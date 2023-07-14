Общество

Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали из-за стресса

Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией в состоянии средней тяжести в московскую больницу. Актриса почувствовала себя плохо, когда была дома.

Кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная» (1985, режиссёр Геральд Бежанов)

У 76-летней артистки кружилась голова после подъема с кровати и была неустойчивость при ходьбе. Таблетки не помогали, и она попросила невестку вызвать скорую. Причиной плохого самочувствия считает стресс, сообщает Telegram-канал Mash.

Васильеву экстренно доставили в стационар в состоянии средней тяжести. Врачи осмотрели её, сделали КТ головного мозга, но никаких осложнений не нашли.

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За сорокапятилетний период творчества актриса появилась в более чем ста двадцати картинах и сериалах, огромном количестве театральных ролей. Свою первую главную роль получила в экранизации знаменитой повести Ричарда Б. Шеридана «Дуэнья», после которой ее карьера пошла на взлет. Успела поработать с самыми известными людьми отечественной индустрии, начиная с Андрея Миронова и заканчивая Кареном Шахназаровым. Среди ее работ множество картин различных жанров. Ее можно увидеть в таких фильмах, как «Самая обаятельная и привлекательная», «100 грамм для храбрости», «Добряки», «Вечерний лабиринт», «Прежде, чем расстаться», «Путешествие мсье Перришона», «Салон красоты», «Смех и горе у Бела моря», «В ожидании чуда» и современных сериалах «Гуманоиды в Королеве», «Сваты 6».