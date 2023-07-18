Общество

Борис Елкин о псковских фонтанах

Мультимедийный фонтан устанавливают в сквере имени 60-летия Октября в Пскове. Концепцию фонтана псковичи выбирали в мае. Подрядчик уже огородил территорию и начал завозить стройматериалы. Как родилась идея установки фонтана в сквере имени 60-летия Октября в Пскове? Когда его закончат? И какая судьба ожидает фонтан у гостиницы «Рижская». На эти вопросы в беседе с корреспондентом «ПЛН FM» ответил глава города Пскова Борис Елкин.

- Борис Андреевич, как родилась идея установки фонтана в сквере имени 60-летия Октября в Пскове? Конечно, уже мы видим, что площадка огорожена. Значит, наверное, подрядчик уже вот-вот выходит на это дело?

- Действительно, уже приступают к работам по монтажу фонтана, по его устройству. Идея родилась, на самом деле, достаточно давно. И в принципе, идею считаю позитивной. Действительно, в городе не хватает фонтанов. Благо есть коммерческие структуры, которые оказали финансовую поддержку в части благоустройства фонтана. И в данный момент уже, собственно, средства перевели, и можем строить фонтан в нашем замечательном городе.

Что касается выбора самого фонтана: ни для кого не секрет, что в аккаунте губернатора проходил опрос по выбору претендентов. И вот сейчас переходим в активную фазу. Это строительство. В принципе, в планах до конца года его построить. Понятное дело, что в этом году, скорее всего, его не получится посмотреть воочию, потому что к концу года погодные условия не позволят работать фонтану, но в следующем году, в начале сезона, мы, соответственно, его запустим. И в обязательства подрядчика входит его запустить весной, это договорные обязанности.

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- Непростая территория в сквере на Четырех углах, потому что в разные стороны уклон идет, если присмотреться. И тут уже возникает вопрос в профессионализме подрядчика: насколько он профессионал своего дела?

- Данный поставщик, который сейчас выполняет работу, имеет опыт работы. Я думаю, что никаких проблем быть с устройством фонтана не должно.

- Гарантия у него есть?

- Конечно. Но надо понимать, что это негосударственный контракт, тратятся на это негосударственные деньги. Поэтому гарантия, данная производителем, есть, но она не в рамках какого-то муниципального контракта.

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- Люди задают вопросы про фонтан у гостиницы «Рижская». Что нам им ответить? Видимо, в рамках благоустройства территории ожидать его восстановление?

- В рамках благоустройства территории мы попробуем привести его в чувство, привести в порядок. Но стоит сказать, что, действительно, фонтан продолжительное время эксплуатировался, но, к сожалению, пришли в негодность коммуникации под дорогой между гостиницей и самим фонтаном. Соответственно, необходимо перекладывать эти коммуникации. Поэтому будем изыскивать средства, но если не изыщем их раньше, то будем в рамках благоустройства делать.

- Это, получается, следующий год или через год?

- 2025-й, мы будем стараться его раньше запустить. А в рамках благоустройства, может, получится его еще модернизировать.

Беседовала Любовь Кузнецова