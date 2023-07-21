Надевать яркую одежду призвали псковичей при посещении леса

Соблюдать элементарные меры безопасности при посещении леса призвали псковичей в ГУ МЧС России по Псковской области. Рекомендации сотрудники разместили на официальном сайте ведомства.
«Нередки случаи, когда, увлекшись поисками, преодолевая кочки и овраги, корни лесных деревьев, а иногда болотистые и холмистые местности, люди могут потерять ориентацию и заблудиться», - отметили в ведомстве.
В ведомстве перечислили элементарные меры безопасности:
- собираясь в лес, следует обсудить с родными и близкими маршрут и время возвращения, не заставлять их волноваться;
- пополнить баланс мобильного телефона, проверить заряд батареи;
- взять с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов;
- тем, кто нуждается постоянном приёме лекарственных средств, необходимо иметь при себе их оптимальный запас;
- одеваться ярко, нелишним будет наклеить на одежду светоотражающие полоски или рисунки;
- стараться запоминать по пути как можно больше предметов – необычные деревья, камни и т.д.; ориентируясь на них, намного проще возвращаться назад.
Кроме того, псковичам рассказали, что делать, если они заблудились:
- не паникуйте, остановитесь, попытайтесь вспомнить откуда пришли;
- прислушайтесь, не слышно ли криков, шума машин, лая собак;
- если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь на месте, разведите костер - по дыму найти человека легче;
- если ищете дорогу сами - старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на линию электропередач, реку - следуя вдоль этих объектов, вы всегда выйдете к людям;
- если все же ночь застала вас в лесу, подберите подходящее для ночлега место. Двигаться в темное время не рекомендуется, можно получить травму, оступившись или провалившись в воду. Место для ночлега выбирайте высокое и сухое, желательно у большого дерева;
- сотовый телефон уже не раз помогал установить место нахождения заблудившихся грибников. Спасателям можно позвонить с мобильного без сим-карты и даже если вы находитесь на территории «чужого оператора» сотовой связи. Для этого необходимо набрать номер «112» и попытаться объяснить своё местонахождение.