Общество

Надевать яркую одежду призвали псковичей при посещении леса

Соблюдать элементарные меры безопасности при посещении леса призвали псковичей в ГУ МЧС России по Псковской области. Рекомендации сотрудники разместили на официальном сайте ведомства.

«Нередки случаи, когда, увлекшись поисками, преодолевая кочки и овраги, корни лесных деревьев, а иногда болотистые и холмистые местности, люди могут потерять ориентацию и заблудиться», - отметили в ведомстве.

В ведомстве перечислили элементарные меры безопасности:

собираясь в лес, следует обсудить с родными и близкими маршрут и время возвращения, не заставлять их волноваться;

пополнить баланс мобильного телефона, проверить заряд батареи;

взять с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов;

тем, кто нуждается постоянном приёме лекарственных средств, необходимо иметь при себе их оптимальный запас;

одеваться ярко, нелишним будет наклеить на одежду светоотражающие полоски или рисунки;

стараться запоминать по пути как можно больше предметов – необычные деревья, камни и т.д.; ориентируясь на них, намного проще возвращаться назад.

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Кроме того, псковичам рассказали, что делать, если они заблудились: