Общество

Борис Елкин: С каждым годом наш город становится лучше

Глава города Пскова Борис Елкин поздравил псковичей со 1120-летием первого летописного упоминания города и 79-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«Нам повезло, что мы живем в таком удивительном месте, древнем, красивом, с богатой историей и культурой, с уникальными памятниками и природой. С каждым годом наш город становится лучше, уютнее, чище и комфортнее. От всей души делаю Пскову процветания и благополучия. Пусть он будет местом, где каждый из нас чувствует себя дома», – поздравил псковичей глава города.

Сегодня, 23 июля, в Пскове продолжаются мероприятия в честь праздничных дат.