Общество

Зарплату ниже МРОТ начисляют сотрудникам предприятия в Локне

Заработную плату ниже минимального размера оплаты труда начисляют сотрудникам ООО «Наша марка» в Локне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Государственная инспекция труда в Псковской области вынесла предостережение в отношении ООО «Наша марка» о недопустимости нарушений трудового законодательства РФ. Основным видом деятельности компании является торговля розничная хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями.

Основанием для вынесения предостережения стали сведения из Фонда пенсионного и социального страхования РФ о среднемесячной заработной плате ниже минимального размера оплаты труда. Работодателю предписали принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований трудового законодательства в части начисления работникам заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда, направить в инспекцию труда уведомление об исполнении предостережения, а также возможно представить свои возражения.

Ранее сообщалось, что, по данным государственной статистики, средняя заработная плата в Псковской области на 1 июля составляет 34 740 рублей.

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С 1 января 2023 года МРОТ составляет 16 242 рублей.