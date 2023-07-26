Общество

Псковскому госпиталю 76-й дивизии ВДВ передали дефицитное медоборудование

Псковскому госпиталю 76-й дивизии ВДВ передали дефицитное медицинское оборудование. Три ультразвуковых медицинских мойки для стерилизации инструментов учреждению передал депутат городской Думы от парии «Единая Россия» Денис Иванов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Как отметил военный врач госпиталя, который принимал оборудование, эти установки сейчас в большом дефиците и совершенно незаменимы в полевых условиях.

«Давно прошло то время, когда медицинские приборы с целью дезинфекции подвергались кипячению и обработке антисептиками. Сегодня все стало намного удобнее и, самое главное, безопаснее. Ультразвуковая мойка – это особый высокотехнологичный аппарат, предназначенный для дезинфекции медицинского инвентаря. Использование таких установок гарантирует 100% очищение и полную дезинфекцию. При этом медицинскому персоналу не нужно тратить время на процесс стерилизации. Главное преимущество современных моек – высокий уровень практичности и автоматизации», – отметил военный врач.

«Помогать нашим военным сегодня – это нормальная человеческая позиция. Медицинское оборудование для реабилитации раненых, для облегчения работы медперсонала – тот небольшой вклад, который мы можем сделать. Если бы каждый, кто может помочь, делал бы это, все было бы намного лучше», – подчеркнул Денис Иванов.

Благодаря Денису Иванову в псковском госпитале уже есть мобильный электрокардиограф и набор для лор врача, эхосинускоп, электромиограф, аппараты «МАГНИТ – Мед ТеКо» и «Мед ТеКо», аппарат комбинированного воздействия переменным неоднородным магнитным полем и широкополосным виброакустическим сигналом «Мегафон-01».