Общество

Пропавшую из Городского культурного центра в Пскове кошку Машу нашли

Пропавшую кошку Машу из Городского культурного центра в Пскове нашли 27 июля. Об этом сообщается в группе ГКЦ в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Городской культурный центр Пскова

«Маша сегодня (27 июля - ред.) нашлась, и уже в ГКЦ её откармливают все», - написал мужчина в комментариях под постом о пропаже кошки.

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Он предположил, что похититель выбросил Машу на улицу.

Видео: Сергей Богданов / «ВКонтакте»

«Видимо, была выброшена на улицу тем же любителем кошек. Была уже в районе Завеличья. Спасибо всем, кто помогал в её поиске», - добавил он.

Как сообщалось ранее, кошку Машу от ГКЦ унесли 13 июля. С тех пор ее разыскивали по всему городу.

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Напомним, кошка Маша - известный обитатель Псковского городского культурного центра, посещала сессии депутатов Псковской городской Думы.