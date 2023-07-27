Общество

Псковский губернатор предпринимателям: Призываю всех поменять вывески по новому регламенту

Осталось меньше месяца на то, чтобы все собственники и арендаторы помещений в Великих Луках привели вывески в соответствие с новыми требованиями. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Псков. Фото: Борис Елкин / Telegram

«Пока мы были в Великих Луках, обсудили вопрос скорого внедрения обязательного дизайн-кода. Осталось меньше месяца на то, чтобы все собственники и арендаторы помещений привели вывески в соответствие с новыми требованиями. Это ключевой шаг для качественного улучшения внешнего вида наших улиц. Достаточно убрать визуальный шум, чтобы даже скромные здания выглядели достойно», - сказал Михаил Ведерников.

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Глава региона напомнил, что пилотный проект в Пскове уже реализован.

«Всё чаще слышу от наших гостей, что, несмотря на значительную удалённость от Москвы, в Пскове совершенно не чувствуется налёт провинциальности. Мы долго думали, с чем связаны такие комментарии. Пришли к выводу, что во многом их вызывает соблюдение современных градостроительных норм, отсутствие безвкусных вывесок, пленочных растяжек и старых ларьков. И мы бы хотели, чтобы так выглядела вся наша область. Современно, эстетично, приятно для жителей и гостей», - объяснил он.

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Губернатор обратился к бизнесменам и предпринимателям.

«Призываю всех бизнесменов и предпринимателей самостоятельно и добровольно поменять свои вывески на соответствующие новому регламенту. Через месяц все вывески, баннеры и растяжки, которые не соответствуют дизайн-коду, будут демонтироваться за счёт собственников», - продолжил Михаил Ведерников.

Сейчас пока действует упрощённая процедура регистрации новых вывесок. По словам главы региона, потом процедура будет сложнее и дольше, она будет требовать дополнительно соответствующего проекта (который, разумеется, стоит денег).

«Другими словами, сейчас перейти на новые требования проще, дешевле и быстрее. Учитывая, что сделать это всё равно придётся, рекомендую не откладывать это решение в долгий ящик», - заключил он.