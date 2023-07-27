Псковский губернатор предпринимателям: Призываю всех поменять вывески по новому регламенту

Осталось меньше месяца на то, чтобы все собственники и арендаторы помещений в Великих Луках привели вывески в соответствие с новыми требованиями. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Псков. Фото: Борис Елкин / Telegram
Глава региона напомнил, что пилотный проект в Пскове уже реализован.
«Всё чаще слышу от наших гостей, что, несмотря на значительную удалённость от Москвы, в Пскове совершенно не чувствуется налёт провинциальности. Мы долго думали, с чем связаны такие комментарии. Пришли к выводу, что во многом их вызывает соблюдение современных градостроительных норм, отсутствие безвкусных вывесок, пленочных растяжек и старых ларьков. И мы бы хотели, чтобы так выглядела вся наша область. Современно, эстетично, приятно для жителей и гостей», - объяснил он.
Губернатор обратился к бизнесменам и предпринимателям.
Сейчас пока действует упрощённая процедура регистрации новых вывесок. По словам главы региона, потом процедура будет сложнее и дольше, она будет требовать дополнительно соответствующего проекта (который, разумеется, стоит денег).
«Другими словами, сейчас перейти на новые требования проще, дешевле и быстрее. Учитывая, что сделать это всё равно придётся, рекомендую не откладывать это решение в долгий ящик», - заключил он.