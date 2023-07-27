Псковичей призвали с осторожностью наблюдать за «водным дефиле» в центре города

Безопасность на воде в Пскове в День Военно-морского флота России обеспечит центр государственной инспекции по маломерным судам главного управления МЧС России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении МЧС.
Фото: главное управление МЧС России по Псковской области
Сегодня, 30 июля, на набережной Флотской славы города Пскова проходит торжественное мероприятие, посвященное Дню Военно-морского флота РФ. По традиции в нем примут участие руководство и сотрудники дивизиона пограничных сторожевых катеров Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, представители областного правительства и ветераны.
Также в рамках празднования состоится торжественное прохождение пограничных сторожевых катеров дивизиона по акватории реки Великой вдоль набережной Флотской славы.
В целях исключения нахождения посторонних плавсредств и людей в районе проведения мероприятия будут привлечены силы и средства центра ГИМС главного управления МЧС России по Псковской области. Инспекторы ГИМС помимо регулирования водного движения проследят за соблюдением правил безопасного поведения на воде и при необходимости окажут помощь.