Общество

Псковичей призвали с осторожностью наблюдать за «водным дефиле» в центре города

Безопасность на воде в Пскове в День Военно-морского флота России обеспечит центр государственной инспекции по маломерным судам главного управления МЧС России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении МЧС.

Фото: главное управление МЧС России по Псковской области

Сегодня, 30 июля, на набережной Флотской славы города Пскова проходит торжественное мероприятие, посвященное Дню Военно-морского флота РФ. По традиции в нем примут участие руководство и сотрудники дивизиона пограничных сторожевых катеров Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, представители областного правительства и ветераны.

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Также в рамках празднования состоится торжественное прохождение пограничных сторожевых катеров дивизиона по акватории реки Великой вдоль набережной Флотской славы.

В целях исключения нахождения посторонних плавсредств и людей в районе проведения мероприятия будут привлечены силы и средства центра ГИМС главного управления МЧС России по Псковской области. Инспекторы ГИМС помимо регулирования водного движения проследят за соблюдением правил безопасного поведения на воде и при необходимости окажут помощь.

«Уважаемые жители и гости города! Наблюдая за "водным дефиле" с набережной, соблюдайте правила безопасного поведения. Не ходите по парапетам, не скатывайтесь с наклонных поверхностей, не оставляйте своих детей без присмотра! Не находитесь в опасной близости к воде. Передвигаясь по набережной, с уважением относитесь к окружающим. Соблюдайте скоростной режим при передвижении на велосипедах, самокатах, скейтбордах, роликовых коньках. Пусть от праздника останутся только положительные эмоции!» - призвали псковичей и гостей города в МЧС.