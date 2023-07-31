Абитуриенты подали более 600 заявлений в Псковский медицинский колледж в июле

Более 600 заявлений на обучение по программам «Сестренское дело», «Лечебное дело», «Фармация» на базе 9 и 11 классов подали абитуриенты в приёмную комиссию Псковского медицинского колледжа в июле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
График работы приемной комиссии: понедельник-пятница с 9.00 до 15.00, перерыв: с 12.00 до 13.00. Суббота, воскресенье - выходной.
Адрес: город Псков, улица Максима Горького, дом №28.
Также документы можно подать: