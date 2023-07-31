Общество

Абитуриенты подали более 600 заявлений в Псковский медицинский колледж в июле

Более 600 заявлений на обучение по программам «Сестренское дело», «Лечебное дело», «Фармация» на базе 9 и 11 классов подали абитуриенты в приёмную комиссию Псковского медицинского колледжа в июле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

График работы приемной комиссии: понедельник-пятница с 9.00 до 15.00, перерыв: с 12.00 до 13.00. Суббота, воскресенье - выходной.

Адрес: город Псков, улица Максима Горького, дом №28.

Также документы можно подать:

через операторов почтовой связи по адресу: 180007 Псковская область, город Псков, улица Максима Горького, 28;

через Единый портал государственных услуг;

по электронной почте pmkpriem@bk.ru (все документы по списку должны быть преобразованы в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).