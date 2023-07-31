Общество

Глава Гдовского района: Основные проекты в муниципалитете приходятся на сферу образования

Сфера образования является основной среди проектов для реализации в Гдовском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Васильев в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) 1 августа.

«Основной проекты для района — в сфере образования. Это строительство школы на 825 мест, долгожданный проект для города. На сегодня важнейшая задача — реализация проекта, качественное строительство, исполнение в срок», - сказал Алексей Васильев.

Также в этом году проводится капитальный ремонт Черневской средней школы. Там уже устанавливают оборудование в классах.

«Активные работы ведутся по строительству школы в Смуравьево. Для этого года - важный момент. Объекты крупные», - продолжил гость студии.