Общество

Безопасность во время празднования Дня ВДВ в Псковской области обеспечит ОМОН

Сотрудники ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области совместно с полицией принимают участие в обеспечении общественной безопасности при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню ВДВ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Для немедленного реагирования при осложнении оперативной обстановки маршруты патрулирования групп задержания подразделений вневедомственной охраны Росгвардии приближены к местам проведения массовых мероприятий.

«Региональное управление Росгвардии напоминает, что в соответствии с положениями федерального закона "Об оружии" запрещено ношение гражданского оружия при проведении массовых мероприятий, нахождение с оружием в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, а также ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения», - отметили в ведомстве.