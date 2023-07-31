Общество

Память погибших в боях десантников почтили в Пскове в День ВДВ

Память погибших в боях псковских десантников в День воздушно-десантных войск, 2 августа, почтили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Вместе с врио командира 76-й десантно-штурмовой дивизии Михаилом Ткачёвым, главой Пскова Борисом Ёлкиным и главой Псковского района Натальей Фёдоровой руководители региона возложили цветы к памятнику в деревне Черёхе Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

Монумент в виде парашюта, главного символа десантных войск, был сооружён в Черехе согласно указу президента России Владимира Путина и открыт 1 августа 2002 года в память о подвиге воинов 6-й парашютно-десантной роты. Псковские десантники, как отметил глава государства, «с честью выполнили свой ратный долг, дали достойный отпор противнику, развязавшему против России преступную войну», «показали то, на что способен русский солдат».

На гранитных плитах в основании мемориала – «высоты 776», где сложили головы бойцы, – высечены 84 фамилии погибших десантников. Сверху, на белоснежном куполе, – их автографы.

29 февраля – 1 марта 2000 года десантники 6-й роты под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них – посмертно.