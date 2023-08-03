Общество

Михаил Ведерников отметил командный стиль работы в Куньинском районе

За активное участие в жизни муниципалитета поблагодарил команду Куньинского района губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с активом района 3 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На встрече губернатор подчеркнул важность того, что делается в Куньинском районе. Отметил газификацию первого производства в районе и новые отопительные котельные.

Смотрите также Хлебозавод стал первым промышленным потребителем газа в Куньинском районе

«Если говорить о национальных проектах, то вы занимаете почетное третье место среди всех наших муниципалитетов. Это тоже говорит о вашей профессиональной командной работе и хорошей, дружной муниципальной команде», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор добавил, что за пять лет совместной работы в район поступило около 900 миллионов рублей.