ЖКХ

Хлебозавод стал первым промышленным потребителем газа в Куньинском районе

Реализацию программы развития газоснабжения и газификации на Куньинском хлебозаводе оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки сегодня, 3 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Самая главная и больная тема была - это то, что не было газа, производство у нас все на дизельном топливе», - рассказал губернатору директор хлебозавода. Также он поделился, что после подключения газа в мае экономия в денежных средств увеличилась в два раза.

Стоит отметить, что хлебозавод стал первым промышленным потребителем природного газа в Куньинском районе.

ООО «Куньинский хлебозавод» выпускает 12 видов булочных изделий, 6 видов хлебов, 4 вида сухарей и печенье «Поречаночка», а также оказывает давальческие услуги (переработку) по выпуску хлебобулочных и сухарных изделий. За 6 месяцев 2023 года выпущено 470,8 тонны хлебобулочных изделий и 3,8 тонны печенья.