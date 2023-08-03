Общество

Девять квартир для врачей закупили в Псковской области с начала года

Девять квартир из 13 запланированных приобрели для обеспечения врачей Псковской области служебным жильем с начала года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по управлению государственным имуществом.

Фото здесь и далее: комитет по управлению государственным имуществом Псковской области

«Продолжается работа по приобретению квартир для обеспечения врачей Псковской области служебным жильем. В июле 2023 года приобретено еще две квартиры: двухкомнатная в городе Великие Луки и однокомнатная в городе Пскове. С начала года уже приобретено 9 квартир из 13 запланированных», - рассказали в комитете.

Работа ведется с целью реализации государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области доступным и комфортным жильем», которая утверждена постановлением администрации области от 28 октября 2013 года №504.