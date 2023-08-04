Общество

Фундамент новой школы закладывают в Гдове

Ход работ по строительству школы в Гдове проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 5 августа, находясь с рабочей поездкой в муниципалитете. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Вместе с губернатором строительную площадку посетили глава района Алексей Васильев, депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь, врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Строительство школы на 850 мест ведется по проекту «Современная школа» национального проекта «Образование». В настоящее время подготовительные работы завершены, идут активные работы по закладке фундамента.

«Весь котлован разработан. Выемка грунта составила 14,5 тысячи кубических метров. На сегодняшний день залито почти 600 кубических метров бетона. Перед началом работ нам пришлось демонтировать более 1,2 тысячи кубических метров старых бетонных блоков. Проведение новых геодезических изысканий заняло еще около месяца», — рассказал генеральный директор компании-подрядчика Мурад Озроков и добавил, что параллельно с проведением работ проводится корректировка других разделов проекта.

Подрядчик подготовил новый график производства работ, предусматривающий наращивание темпов работ и наверстывание отставаний. «Сейчас объемы работ по максимуму наращиваются», — подтвердил врио начальника комитета по образованию Андрей Ермаков.

«Планируем компенсировать отставание увеличением числа специалистов на объекте, а также запараллеливанием проведения работ», — заверил подрядчик.

Глава региона поинтересовался числом рабочих на объекте. Подрядчик сообщил, что сейчас на объекте 44 специалиста, до конца августа на строительной площадке будет еще больше — до 60 рабочих.

Губернатор отметил, что отставание от графика появилось по объективным причинам — пришлось демонтировать старый фундамент, который не был предусмотрен проектом, проводить дополнительные геодезические работы — тем не менее, поручил держать сроки и качество выполнения работ. «Входите в график. Не подводите, объект большой и важный», — подытожил Михаил Ведерников.

Напомним, срок сдачи объекта – конец 2023 года.