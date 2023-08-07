Общество

Псковичка получила «королевские симпатии» на конкурсе «Миссис Россия»

«Миссис Псков 2022» Кристина Гончарова и «Гран-при Миссис Великие Луки 2021» Юлия Жукевич вошли в финал конкурса «Миссис Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса в Псковской области.

Фото здесь и далее: организаторы конкурса в Псковской области

Великолучанка Юлия Жукевич получила титул «Миссис Россия - Globe классик», она будет представлять Россию на международном конкурсе в Греции.

Кристина Гончарова победила в номинации «Миссис королевские симпатии» конкурса «Миссис Россия». По итогам конкурса она вошла в топ-15 участниц фестиваля. В рамках большого финала все участницы приняли участие в конкурсных дефиле, рассказали о себе и продемонстрировали видеовизитку.

Возглавлял делегацию от Псковской области директор конкурса «Миссис Псков» Николай Королев. Также в эту делегацию вошли: GrandMa Planet Светлана Шумейко, «Миссис зрительских симпатий» конкурса «Миссис Россия 2022» Наталья Мерелайне и «Миссис Великие Луки 2023 классик» Наталья Мазорук.

Победительницей всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин, обладательницей титула «Миссис Россия - 2023» стала представительница юга России 32-летняя Жанна Специальная, ей вручили главный приз - путевку на Мальту. Финальное шоу конкурса состоялось в воскресенье в Москве. Всего в этом году в финал вышли 33 участницы, в том числе из Санкт-Петербурга, Кемерова, Самары и других городов. Самой молодой претенденткой стала Кристина Гончарова из Пскова, ей 28 лет, а самой взрослой - Татьяна Мясникова из Нижнего Новгорода (56 лет).

В состав жюри вошли: народный артист России Юрий Антонов, актер Алексей Куличков, а также «Миссис Россия - 2022» Нина Банная и другие. Ведущими конкурса в этом году стали актер Оскар Кучера и победительница конкурса «Миссис Россия - 2020» Дарья Иванова.

Конкурс «Миссис Россия» проходит в Москве ежегодно с 2000 года. В его финальный день определяются победительницы в номинациях «Миссис Россия», «Миссис Россия Globe», а также «Миссис Россия классик», «Миссис Россия классик земной шар» и «Миссис Россия пышные формы».