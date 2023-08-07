Общество

Порядок проведения УЗИ после решения Верховного суда РФ объяснили в Минздраве

В России не будут вводить дополнительные ограничения на прохождение ультразвукового исследования (УЗИ), для которого сейчас требуется направление специалиста. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Ранее появилась информация, что Верховный суд РФ признал законным запрет проводить УЗИ без направления врача или другого медицинского специалиста. С иском обратилась пациентка частной клиники, которой не дали провести УЗИ при отсутствии оформленного должным образом направления от врача.

Смотрите также Верховный суд РФ ввел запрет на УЗИ без назначения врача

В Минздраве пояснили, что УЗИ проводятся по назначению лечащего врача или фельдшера и акушерки в случае возложения на них отдельных функций лечащего врача. Учитывается также право пациента на выбор медицинской организации, пишет FlashNord.

«Никаких дополнительных ограничений и требований за более чем 2,5 года действия правил не вводилось, как не будет их и с вынесением решения Верховным судом», – уточнили в пресс-службе.