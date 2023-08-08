Общество

Уточнен состав комплекта школьной формы по ГОСТу

В комплект школьной формы по ГОСТу войдут блузка, пиджак, жилет, кардиган, джемпер, свитер, рубашка, платье, брюки и шорты, сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф».

«Школьную форму будут шить по ГОСТу. Требования касаются тканей: они должны тянуться, медленно изнашиваться, а кожа в них — дышать», - рассказали эксперты.

Они отметили, что пробные модели отшивали на фабриках, а дети их уже протестировали на прочность: учились, бегали на переменах и мастерили на уроках труда.

«Такой эксперимент продлился три года. В результате получилась форма с приятной для тела тканью, износостойкая, с качественными подкладкой и фурнитурой. Покупать её необязательно, но можно ориентироваться на стандарт при покупке, поэтому искать качественную и безопасную одежду для наших детей станет проще», - считают эксперты.