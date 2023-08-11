Фотофакт: Лежаки вернули на набережную в Пскове

«Дабришутинг»: Будущее без суши, памятник иностранцу и гдовское Чудо. ВИДЕО

«Дневной дозор»: можно ли делать УЗИ без назначения врача?

День города отметят в Великих Луках 26 августа

Общественная палата России будет сотрудничать с 16 партиями при наблюдении за выборами