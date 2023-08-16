Общество

Апелляция оставила в силе решение об изъятии Дома Седельщикова в Пскове из собственности для продажи на торгах

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Псковской области об изъятии Дома Седельщикова в Пскове из собственности для продажи на торгах.

«Исследовав доказательства по делу, изучив доводы, приведенные в жалобе, апелляционный суд находит определение суда первой инстанции законным и обоснованным, а апелляционную жалобу – не подлежащей удовлетворению», - говорится в решении апелляционного суда.

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Ранее Арбитражный суд Псковской области удовлетворил требование регионального комитета по охране объектов культурного наследия и изъял из собственности ООО «Трактиръ 903» «Здание производственного назначения», ХVII в.» и земельный участок, расположенные по адресу: улица Герцена, 5.

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Основанием для направления иска в Арбитражный суд Псковской области об изъятии из собственности объекта культурного наследия - дома Седельщикова (бывшего клуба «Подросток»), стал срыв сроков разработки проектной документации для реставрации объекта и проведения первоочередных противоаварийных работ.