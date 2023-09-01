Общество

«Прессинг»: Освещение атаки дронов, глумление эмигрантов и рост просмотров. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Прессинг», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 1 сентября. На этот раз в центре внимания ведущих информационная работа во время атаки беспилотников на псковский аэропорт в ночь на 30 августа.

Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорили о том, каким образом был организован процесс информирования населения о происходящем. Взрывной рост числа просмотров новостей по теме говорит о закономерном интересе аудитории к происходящему. Однако, пока зарегистрированные СМИ, находясь в тисках всесторонних запретов, по крупицам выдавали официальную информацию или вынуждены были молчать в ее отсутствие – население обменивалось в соцсетях фотографиями и видео, сопровождая их невероятными версиями происходящего, а эмигрантские паблики позволяли себе откровенное глумление над болью родного города.