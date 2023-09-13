Археологи реконструировали гибель защитника Пскова

Скелет молодого мужчины с явными признаками насильственной смерти в результате боевых действий обнаружили псковские археологи на Введенском первом раскопе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Археологическом центре Псковской области.
Фотографии/схема: Археологический центр Псковской области
Введенский первый раскоп был заложен на участке будущего строительства в прибрежной части реки Псковы. По предварительным данным, на этом месте в XV-XVIII веках существовал мужской Введенский монастырь. В ходе раскопок обнаружили часть монастырского некрополя в составе 37 погребений, в том числе женские и детские погребения.
«Следует отметить необычную ориентировку погребений относительно сторон света, практически на север, а не классическая запад-восток. Видимо, это связано с изначальным расположением церкви между рекой и дорогой на Новгород (церковь Варвары, расположенная рядом и существующая до сих пор имеет схожую ориентировку)», – рассказали археологи.
Часть костяков раскрыли практически на поверхности, под слоем дерна, что может говорить о планировке участка в более позднее время и срезке грунта, а часть могильных ям заглублялись в материк до 1,4 метра.
Антропологическим открытием Введенского раскопа стало обнаружение скелета молодого мужчины с явными признаками насильственной смерти в результате боевых действий. Зафиксированы возможные следы ударов, предположительно, саблей и повреждения костей в районе коленной чашечки, левого предплечья и шеи и затылочной части черепа.
«Реконструкция гибели выглядит так: сначала человек получил удар по ноге, упал на одно колено, попытался закрыться от противника рукой, получил еще один удар и потом ему практически отсекли голову. Пока нельзя точно сказать, к каким военным действиям можно отнести этот эпизод, возможно, это погибший защитник Пскова во время осады города войсками Стефана Батория, возможно - во время осады Густава Адольфа», – уточнили археологи.