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Полярное сияние снял пскович со своего огорода. ФОТО

Полярное сияние наблюдал астрофотограф Петр Митрофанов в Псковском районе. Снимки он опубликовал в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов / «АстроПсков»

«Полярное сияние продолжалось всю ночь с 12 на 13 сентября. Несколько кадров с огорода в Черняковицах, позже будет таймлапс», - написал Петр Митрофанов.

Ранее сообщалось, что ярчайший метеор на фоне северного сияния в Псковской области запечатлел псковский фотограф-любитель Михаил Прохоренко.

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Петр Митрофанов ранее сфотографировал комету C/2023 P1 (Нисимура) над ангаром (сеносушилкой) в деревне Митковицы Печорского района.