Общество

Глава Островского района пригласил псковичей на фестиваль плова

Erid: Kra23cmKU

Глава Островского района Дмитрий Быстров пригласил жителей и гостей Псковской области на международный фестиваль «Плов - это вам не рисовая каша!», который пройдёт на территории спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе 23 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

«Город Остров - это древнее место, которое издревле славилось своими воинами, стояло на охране рубежей Пскова и сейчас является серьезной туристической точкой. Мы стараемся развивать наш историко-культурный потенциал, поэтому всех приглашаю. У вас будет возможность поучаствовать в фестивале и насладиться видами, красотами города Острова, его музеями, его крепостями и другими моментами», - сказал Дмитрий Быстров.

Если фестиваль будет пользоваться популярностью, такое мероприятие организуют и в следующем году, заверил глава района.

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Билеты можно приобрести по ссылке.

Организатор мероприятия - Ассоциация туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур».

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