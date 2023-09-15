Общество

Гости фестиваля плова под Островом смогут прокатиться на мотоциклах

Erid: Kra23ThhR

Пилоты мотоклуба «HoSt Псков» прокатят всех желающих в возрасте от 6 лет на своих мотоциклах на международном фестивале «Плов - это вам не рисовая каша!», который пройдёт на территории спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе 23 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

«А это безопасно? Хочется, но страшно. Не стоит переживать! Вас повезут только опытные пилоты с большим стажем вождения. Перед поездкой вы получите шлем. Скорость езды будет небольшая. Вы точно получите удовольствие, но без риска для жизни», - отметили организаторы.

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Билеты можно приобрести по ссылке.

Организатор мероприятия - Ассоциация туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур».

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