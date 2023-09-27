Общество

Островичи посадили деревья в рамках акции «Аллея первых»

Посадка деревьев в рамках Всероссийской акции «Аллея первых» прошла сегодня в Острове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в муниципалитете, в мероприятии, посвященном годовщине вхождения новых регионов в состав РФ, участвовали представители разных поколений. Акция продолжится 5 октября посадкой аллеи около пруда в микрорайоне Меркурьева.

Как сообщалось ранее, в Пскове накануне высадили 89 лиственниц на улице Вокзальной. Количество растений символизирует число субъектов РФ.

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Годовщине вхождения новых регионов в состав России посвящены и другие мероприятия в Псковской области. Сегодня в Детском парке Пскова проходит раздача тематических открыток, а в Великих Луках состоится концерт «Одна страна, одна семья, одна Россия!». Накануне прошел мотопробег байкерского клуба «Ночные волки», посвященный празднику.