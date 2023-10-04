Археологи предлагают псковичам провести выходные на раскопе

Поучаствовать в археологических раскопках в Печорах приглашают всех желающих. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».
Фото: «Псковская археология» / Telegram
«Если вы интересуетесь историей и археологией, готовы провести выходные на раскопе и внести свой вклад в науку, приглашаем вас 7 октября (суббота) в Печоры», - пригласили археологи.
Общий сбор объявлен в 10.00 на парковке на улице Псковской.
«Не забудьте про удобную обувь, с собой нужно взять перчатки», - добавили археологи.
О своем желании поучаствовать в раскопках нужно сообщить в комментариях к записи.
Ранее сообщалось, что в Печорах расчищают найденную при раскопках на улице Псковской деревянную мостовую.