Общество

Археологи предлагают псковичам провести выходные на раскопе

Поучаствовать в археологических раскопках в Печорах приглашают всех желающих. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».

Фото: «Псковская археология» / Telegram

«Если вы интересуетесь историей и археологией, готовы провести выходные на раскопе и внести свой вклад в науку, приглашаем вас 7 октября (суббота) в Печоры», - пригласили археологи.

Общий сбор объявлен в 10.00 на парковке на улице Псковской.

«Не забудьте про удобную обувь, с собой нужно взять перчатки», - добавили археологи.

О своем желании поучаствовать в раскопках нужно сообщить в комментариях к записи.

Ранее сообщалось, что в Печорах расчищают найденную при раскопках на улице Псковской деревянную мостовую.