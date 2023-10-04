Общество

Фильм о педагогических династиях снимут в Псковской области

Фильм о педагогических династиях Псковской земли снимут в Псковской области. Его героями станут 80 псковских семей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Большая учительская неделя проходит в Псковской области с 2 по 8 октября. Это ключевое событие Года педагога и наставника, объявленного президентом РФ в этом году. В Псковской области оно разделено на тематические блоки, доложил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков.

Началась неделя днем среднего специального образования (СПО). Одним из ключевых мероприятий стало подписание пилотного договора о сотрудничестве между комитетом по образованию и Псковским хлебокомбинатом. Согласно договоренностям, в ближайшие три года образовательные учреждения региона подготовят для предприятия 250 специалистов по целевому направлению. Комбинат со своей стороны будет выплачивать студентам стипендии. «Такой договор должен стать ориентиром для других работодателей Псковской области. Планируем, что в перспективе с каждым учреждением СПО будет в адресном порядке сотрудничать работодатель», — сказал Андрей Ермаков.

Вторник Большой учительской недели был ориентирован на работу с учениками психолого-педагогических классов. Для них были организованы мастер-классы и общение со специалистами.

Для педагогов-наставников подготовлена насыщенная программа в среду. В Псковском областном институте повышения квалификации работников образования специалисты обретают навыки по построению индивидуального образовательного маршрута, что особенно актуально для старшеклассников при выборе своего карьерного пути. Всего в новом учебном году в целях ранней профориентации учащихся в школах Псковской области работают медицинские, психолого-педагогические, специализированные пожарно-спасательные кадетские классы, а также агрокласс.

«Сколько предприятий включены в активную профориентационную работу со школьниками?» — поинтересовался Михаил Ведерников.

Андрей Ермаков ответил, что в настоящее время это пять организаций. В конце октября в регионе планируется провести форум «Малая Родина — территория возможностей» — один из элементов работы с успешными школьниками Псковской области. На этой площадке планируется объединить до 70 работодателей. «Мимо возможностей участия в первом этапе проекта никто не прошел. Видим, что предприятия охотно принимают участие, выступают с инициативами», — сказал врио председателя комитета.

Кроме того, в рамках Большой учительской недели в Пскове пройдет торжественное мероприятие ко Дню учителя, Дни дополнительного образования с участием специалистов Российского общества «Знание», а также презентация возможностей центра развития детей «Лидер», который объединил сразу несколько учреждений дополнительного образования детей разного возраста: Дом детства и юношества «Радуга», бассейн «Дельфин», Центр детско-юношеского туризма и экскурсий, Региональный шахматный центр и Центр развития одаренных школьников.

Завершится Год педагога и наставника в декабре. К этому времени планируется выпустить в свет фильм о педагогических династиях Псковской земли. Его героями станут 80 семей Псковской области. В работу над материалом активно включился профильный профсоюз и вся сфера образования региона. Монтаж фильма находится в финальной стадии. Он будет широко растиражирован, чтобы любой мог познакомиться с золотой летописью сферы образования Псковского региона. «Проект очень важный, особенно для формирования имиджа современного учителя», — прокомментировал Михаил Ведерников.