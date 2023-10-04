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Общество

Врио начальника управления спецпрограмм правительства Псковской области назначен Виктор Захаров

04.10.2023 18:26|ПсковКомментариев: 0

Временно исполняющим обязанности начальника управления специальных программ правительства Псковской области назначен Виктор Захаров. Соответствующая информация появилась на сайте правительства региона. 

Ранее он занимал должность первого заместителя начальника управления - начальника мобилизационного отдела.

Напомним, ранее должность начальника управления специальных программ правительства Псковской области занимал Андрей Вьюнов. Ранее стало известно, что он занял пост временно исполняющего обязанности руководителя аппарата правительства Псковской области, сменив в этой должности Станислава Суслова. 

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Теги: #регион60 #назначения
Источник: Псковская Лента Новостей
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