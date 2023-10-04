Общество

Энергетики в круглосуточном режиме восстанавливают электроснабжение в Псковской области

Энергетики в круглосуточном режиме восстанавливают электроснабжение в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей Россети Северо-Запад.

Видео: Россети Северо-Запад

«Псковичи делятся в соцсетях кадрами улетевших ночью остановок, а мы снова пилим и снимаем деревья с ЛЭП. Работаем круглосуточно. В регионе опять штормовой ветер, в течение дня синоптики прогнозируют еще и мокрый снег. ️Делаем все возможное, чтобы восстановить поврежденные во время урагана линии электропередачи как можно скорее. Если вы не видите энергетиков рядом с вашим домом, значит они работают на ЛЭП в лесу», – рассказали в организации.

На смене 143 бригады. Задействовано 146 единиц техники.

Россети Северо-Запад призвали псковичей соблюдать правила безопасности вблизи энергоустановок и ЛЭП. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров.

Сообщить об отключениях электроэнергии и повреждениях в электросети можно по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.